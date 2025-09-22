

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した藤乃あおい

2022年に大病を患い、昨年8月に現場復帰した藤乃あおいちゃんが、9月22日（月）発売『週刊プレイボーイ40号』のグラビアに登場。しかし、完調とまではいかず、年内いっぱいでの引退を発表。最後の撮り下ろしグラビアは、渾身の作品！

■体調不良で実家に戻ることに

――今回のグラビア撮影の感想から聞かせてください。

藤乃 前回は海！元気いっぱい！って感じで当たり前に楽しかったんですけど、今回は落ち着いた雰囲気。これはこれで大好きな空気感なので楽しかったです。

――お気に入りの衣装は？

藤乃 和室で撮った、ピンクのふわふわした衣装！ 上に着てるニットは「かわいい！」と思って自分で選ばせてもらいました。水色のラフな下着のシーンでは、笑いながらピースなんかして撮ってもらったんですけど、めっちゃそのままの藤乃だったから「大丈夫だったのかな」って帰りに少し心配になりました（笑）。

――グラビアとはどんなもの？

藤乃 天職であり、元気をもらえるもの。ロケでいろんな場所に行けるので、いつもワクワクして楽しい気持ちになれました。

あと、自分のコンプレックスを褒めてくれて、ファンになってくれて応援してもらえる仕事ってなかなかないと思うんですよね。今は胸がデカいことがコンプレックスではなくなったので、本当にグラビアをやって良かったなって思います。

――今年7月1日に公式Xで年内での引退を発表しました。改めてその思いを聞かせてください。

藤乃 正直めちゃくちゃ悔しいです。できることならこのまま続けたかったし、それが無理だとしても年内いっぱいまではちゃんとみんなの前に出て活動をしたかったです。

これは公表してないことなんですが、復帰してからがん細胞が残ってることがわかって......。複雑な場所にあるので、「全部は取り除けないけど今のうちに取れる部分だけでも取ったほうがいい」とお医者さんに言われ、去年の11月に手術をしました。その結果、腫瘍自体の大きさが1cmぐらいまで小さくなったんです。

ただ、その腫瘍の中にがん細胞がまだ残っていたらしく、がんが徐々に大きくなってきていて、病院の先生からも「ひとりだと心配だから」と実家に帰るのを勧められました。しかも今年6月に受けた検査では、がんの大きさが当初の大きさに戻ってしまったことがわかり、今の大きくなるスピードを考えたら、この先さすがにひとりなのは危険かなと。

あと、もらったお仕事を体調不良でキャンセルするなんて絶対にしたくなく、それなら7月1日がデビュー日なので、それに合わせて引退発表をして実家に帰ろうと思い、6月いっぱいで撮影やファンの方たちにお会いする機会を終了しました。

その間に今までお世話になった方たちに感謝を伝えられたし、親友の未梨一花ちゃんと一緒に合同ファンミーティングも開催できました。引退までまだ少し期間があるので、最後まで応援していただければありがたいです。

――実家ではどう過ごしている？

藤乃 帰ってから体調が不安定になってしまい、一日中体調がいい日がほぼなく、悪いときは何もできないので、体調との闘いをしてますね（笑）。その一部の体調がいいときは、携帯アプリのジグソーパズルをしたり、愛犬ちゃんと戯れたりしています。

――ファンの皆さんにメッセージをお願いします。

藤乃 まずはありがとう!! 5年間という長いようで短いこの間に藤乃あおいを見つけてくれて、会いに来てくれて、応援してくれて、楽しませてくれて本当にありがとう。私もみんなも思ってた結末とは違ったと思うんだけど、これまで活動を続けてこられたのはみんなの支えがあったからです。

病気になって1年半活動していない期間があったにもかかわらず、私から離れずにずっといてくれたのは本当にうれしかった。おかげで少しの間にはなっちゃったけど、復帰することができました。ありがとう。

これからどうなるかは誰にもわからないけど、藤乃は実家でのんびり過ごすことにします。みんなもこれからも元気に楽しく過ごしてね。それが藤乃の願いです！ みんな大好きだよー!!!

スタイリング／上野 珠 ヘア＆メイク／萩村千紗子

●藤乃あおい

1998年9月29日生まれ 石川県金沢市出身

身長158cm B100 W61 H86

○2020年にデビューし、瞬く間にトップグラドルに。「グラビア・オブ・ザ・イヤー2021」グランプリ。2023年から副咽頭間隙腫瘍の治療のため活動休止。昨年8月からグラビア活動を再開するも、今年いっぱいでの引退を発表。最新DVD『究極センセーション』、セカンド写真集『ハレテヨカッタ』が発売中！

公式X【@Fujino_Aoi】

公式Instagram【@fujin_oooo】

取材・文／高篠友一 撮影／唐木貴央