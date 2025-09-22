6人組女性アイドルグループ「TENRIN」の蓮花うららさんは9月20日、自身のXを更新。男装した姿を披露しました。（サムネイル画像出典：蓮花うららさん公式Xより）

6人組女性アイドルグループ「TENRIN」の蓮花うららさんは9月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。男装した姿を披露し、反響を呼んでいます。

「男ウケも女ウケもばっちこい」

蓮花さんは「男限ライブ　女限ライブ　男ウケも女ウケもばっちこい」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目にチャイナドレスを着用し「男ウケ」を意識した姿、2枚目に男装をし「女ウケ」を意識した姿を載せています。美女とイケメンにしか見えず、同一人物とは思えません。

ファンからは「イケメンすぎてしぬ」「うららくんどストライクすぎてやばいです」「男装メロすぎて声出た」「男だけど負けました」など、男装姿に絶賛の声が寄せられたほか「ギャップで世界救える」「両方完璧」といったコメントも寄せられました。

ガーリーなディズニーショットも！

過去にも美しい姿を披露している蓮花さん。10日の投稿には、東京ディズニーリゾートで撮影したと思われるソロショットを掲載しました。人気キャラクター「リーナ・ベル」のカチューシャとぬいぐるみが、ガーリーな雰囲気を際立たせています。今後の投稿にも期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)