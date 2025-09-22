「男だけど負けました」アイドルの男装に絶賛の声！ 「イケメンすぎてしぬ」「ギャップで世界救える」
6人組女性アイドルグループ「TENRIN」の蓮花うららさんは9月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。男装した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「ギャップで世界救える」と話題のアイドル
ファンからは「イケメンすぎてしぬ」「うららくんどストライクすぎてやばいです」「男装メロすぎて声出た」「男だけど負けました」など、男装姿に絶賛の声が寄せられたほか「ギャップで世界救える」「両方完璧」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ギャップで世界救える」と話題のアイドル
「男ウケも女ウケもばっちこい」蓮花さんは「男限ライブ 女限ライブ 男ウケも女ウケもばっちこい」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目にチャイナドレスを着用し「男ウケ」を意識した姿、2枚目に男装をし「女ウケ」を意識した姿を載せています。美女とイケメンにしか見えず、同一人物とは思えません。
ガーリーなディズニーショットも！過去にも美しい姿を披露している蓮花さん。10日の投稿には、東京ディズニーリゾートで撮影したと思われるソロショットを掲載しました。人気キャラクター「リーナ・ベル」のカチューシャとぬいぐるみが、ガーリーな雰囲気を際立たせています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)