冨岡 愛が、キャリア初となる1stアルバム『愛’sCREAM』を11月12日にリリースする。

本作は、Netflixシリーズ『恋愛バトルロワイヤル』挿入歌にも起用された「恋する惑星「アナタ」」や「グッバイバイ」など代表曲のほか、10月より放送のTVアニメ『デジモンビートブレイク』エンディングテーマ「beat up」、さらに新曲も含んだ全12曲を収録。ラブソングを歌い紡いできた冨岡の等身大の感情が詰め込まれた、“愛”をテーマにした作品となっている。

また、本作は通常盤CDに加えて、トートバッグ、完全撮り下ろし写真と冨岡の“言葉”を綴った、全44Pの特製フォトブックがついたオンライン限定グッズ付きセットや、本人直筆サインが入ったクリアピンク仕様の完全生産限定アナログ盤なども発売。配信アルバムも同日リリースとなる。

なお、冨岡は10月から自身初のアジアツアーを開催。アルバム発売当日となる11月12日には、KT Zepp Yokohamaでツアーファイナルを迎える。チケットは現在一般発売中だ。

＜冨岡 愛 コメント＞

私にとって初めてのファーストアルバムをリリースできることを、とても嬉しく思います。これまでの22年間の人生の中で自分が感じてきたことや、そこから生まれた価値観をリアルに落とし込みました。

その過程で生じた矛盾に悩んだり、「愛」って何だろうと自分に問い続けてきましたが、それはきっと私の音楽における永遠のテーマになると思います。

その中で、自分の中から溢れる叫びを「愛の叫び」と重ね、さらに自分の名前である「愛」と掛け合わせて、アルバムタイトルを『愛’s CREAM』と名付けました。自分自身の叫びや「愛」への価値観を表現したひとつの作品です。

これから先、この「愛」というテーマがどのように変わっていくのか、あるいは変わらずに残っていくのか――そんな未来を楽しみにしながら、このアルバムを完成させました。最後の1秒まで楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）