¡ÖÃ¯¤À¡ª¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó⁉¡×°õ¾Ý¥¬¥é¥êà¥í¥Ã¥¯¤Êá¤Î¤ó¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
T¥·¥ã¥Ä¤Ç¥®¥¿¡¼¤«¤ÌÄ¤é¤·¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¡¢¤Î¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼(Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢ÀçÂæ¡¢Åìµþ)¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¡£¡ÖÂçºå¥é¥¤¥Ö¡£¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢19Æü¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥®¥¿¡¼¤ò±éÁÕ¤·¡¢Ç®¾§¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥®¥¿¡¼»Ñ¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¥Í¡×¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ê±ó¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÃ¯¤À¡ª¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó⁉¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£