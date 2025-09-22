¡Ö¤¨¡¢ËÜ¿Í¡©¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×à·ãÊÑá¥í¥óÌÓ¤ÈËË¤Þ¤ÇÀ¸¤¨¤ëÉ¦¡Ä70ºÐÂç²ÏÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
ÇòÈ±¤ÈÇòÉ¦¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë»Ñ
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿70ºÐÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î15Æü¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀseason24¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡£
¡¡Ä¹¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÇòÈ±¤È¸ý¼þ¤ê¤ä¤¢¤´¡¢ËË¤ÎÊý¤Þ¤ÇÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤É¦¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÒ²¬¤¬½é²óÊüÁ÷¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¡¦Âíß·ÀÄÎµ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤À¡×¡ÖºÇ½éÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤À¤È¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤ÎÄáÂÀÏº¤µ¤ó¹¥¤¤ä¤ï¤¡¡×¡Ö¤¨¡¢ËÜ¿Í¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËÍÅ²ø²è¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ó¤¿³¨»Õ¡¦Ä»»³ÀÐ±íÌò¤Ç½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£