「明日の名古屋戦にすべてをかけて挑みます」J１最下位の新潟、苦境に屈せず再起を誓う「全員が一つになり全力で戦い抜きます」
アルビレックス新潟が９月22日、クラブの公式Xを更新。シーズンの終盤戦に向け、決意を発信した。
「現在、アルビレックス新潟は明治安田J１リーグ第30節を終え、勝点20で最下位に沈んでいます。この厳しい現実を、フロントスタッフ・チームスタッフ・選手、クラブに関わる全員が真しに受け止めています」
苦境に立たされているが、まだ何かが決まったわけではない。ファイティングポーズを取り続ける。
「私たちは残り８試合、残留に向けて勝点を積み重ねるために、全員が一つになり全力で戦い抜きます。苦境にある私たちを、それでも「新潟の希望」「新潟の未来」と呼んでくださる皆様の想いに応えるために、明日の名古屋戦にすべてをかけて挑みます」
最後に「どうか引き続き、チームスタッフ・選手たちへ熱いご声援をくださいますよう、お願いいたします」と締めくくる。
目下４連敗中で11戦未勝利。ホームで迎える名古屋戦で、長いトンネルを抜けることができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「みんな集まろう、みんなで聞こう」サポーターの熱いゲキ、不退転の覚悟で新潟は戦い抜く
