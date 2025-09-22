北海道小樽市で車同士が正面衝突し、大学院生が死亡した事故から９月２２日で１年。



飲酒運転で逮捕された男性の捜査はいまも続いています。



なぜ長期化しているのかー



そこには遺族を悩ませる法律の壁がありました。

「息子は殺されている」危険運転致死を求める遺族

２２日、事故現場を訪れた大学院生の両親。



（息子を亡くした母親）「自宅では常に伝えているけど、愛してるって伝えたいなと思って、頑張ってここまでは来るようにしています」





１年が経ったいまも、飲酒運転をした男性への憎しみが消えることはありません。（息子を亡くした父親）「そこの道路で５秒ずれていたら生き残れたかもしれない」（息子を亡くした母親）「息子は殺されているので。あんなに長く飲んでいても、過失運転で済む世の中にはなってほしくないと思っている」

１年前の９月２２日、小樽市の国道で事故は起きました。



タイヤが外れ、横転した乗用車。



衝撃の大きさを物語っています。

運転していたのは、札幌市の大学院生・田中友規さん。



飲酒運転をして対向車線をはみ出した乗用車に衝突され、死亡しました。



（田中友規さん）「田中友規と申します。丁寧かつ真剣に何事に対しても挑むようになりました」



就活中だった友規さん。



自宅にいても１人で面接の練習をしていたといいます。



（田中友規さん）「趣味は釣りです。本日はどうぞ、よろしくお願い致します」



就活に追われる中、楽しみにしていたのが、長年続けてきた釣りです。

あの日も翌週に仲間と釣りに行くため、下見をしに行った帰り道でした。



（息子を亡くした母親）「警察からの電話では、息子さんが小樽で事故にあいましたと言われたので、私はけがの程度はどのくらいだったのでしょうかと聞いたら、ちょっと間があってから、亡くなりましたと。病院側も整ったので会えますと言われて、息子が横たわっている姿を見て、初めて、本当だったんだという感じで、泣き崩れるしかないですよね」



（息子を亡くした父親）「なんでいなくならなきゃいけないんだということを、おそらくそれだけだったと思う」



小学６年生のころ、１０年後の自分にあてた１枚の手紙。



「立派な医者になり、他の人を助けたい」



友規さんは、困っている人には誰にでも手を差し伸べる優しい人柄でした。



（息子を亡くした母親）「とにかく優しくて、まわりに気遣いができる子で、間違ったことが大嫌いで。自分のためというよりは、人のためという気持ちのほうが強い子だなって感じましたね」

捜査が長期化…１年が経ったいまも「起訴」「不起訴」の処分出ず

（百瀬記者）「見通しのいいこの場所で、なぜ車同士が正面衝突をしたのか。男性運転手の呼気から検出されたのは、基準値のおよそ３倍のアルコールでした」



当時、事故を起こした運転手は警察の調べに対し、こう話しています。



「前日から友人と飲食店を数軒はしごして、酒を飲んでいた」

酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕・送検されたのは、当時３２歳の会社員の男性です。



男性は札幌市内の飲食店をはしごし、およそ１１時間半にわたって酒を飲んだ後、小樽に向かっていました。



しかし、事故から２週間後、札幌地検は男性を処分保留で釈放しました。



１年が経ったいまも起訴か不起訴か処分が出ず、在宅での捜査が続いています。



なぜ捜査が長期化しているのか、元検事の中村浩士弁護士はこう指摘します。



（元検事 中村浩士弁護士）「おそらくは危険運転致死での起訴を視野に入れながら、在宅での補充捜査をしているんだろうと思います」



さらに、運転手のある供述が捜査を難航させているといいいます。



それは「居眠りをしていた」という供述です。



（元検事 中村浩士弁護士）「居眠りをして対向車線にはみ出すという事故。これは多発していますので、それと本件は違うんだと。アルコールを保有していなければ、その居眠りはなかったんだというところまで立証しなければいけないので、相当時間がかかってもおかしくはないかなと思います」

法律の壁に阻まれた遺族「法律をあいまいにしないで」

江別市に住む高石洋子さん。



危険運転致死傷罪が適用されず、法律の壁に阻まれた遺族のひとりです。



今から２２年前、当時高校１年生だった拓那さんを、飲酒運転によるひき逃げ事件で失いました。



当時、運転手の逮捕まで時間がかかったことで、飲酒運転を問える量のアルコールが検出されませんでした。

（高石洋子さん）「担当検事に会いなさいと言われて部屋に通されて言われたのは、飲酒運転は認められませんからだったんですよね。ちゃんと捜査してくれてないじゃん。だったら私たちで捜査したいって思いました」



これまで飲酒運転の厳罰化を求め、活動を続けてきた高石さん。



危険運転致死傷罪はいまも適用のハードルが高いとして、２０２５年１月に法務相に要望書を提出し、見直しを訴えています。



（高石洋子さん）「ちゃんと捜査してもらえる状況の法律を作ってほしいと。（法律を）あいまいなものにしてほしくない」

小樽で起きた飲酒運転の事故は「過失」なのかそれとも「危険運転」なのかー



遺族は検察の処分をただ待つことしかできません。



（息子を亡くした父親）「寝てようがぼやっとしてようが、半日酒を飲んで車に乗って長距離運転しようとしたその姿勢そのものは悪質性が高くて、正当に罰せられるべきものであると思う」



（息子を亡くした母親）「いまの法律はおそらくこうだからこうとは簡単にはいかないもので、こんなに時間がかかるとは思っていなかったけど、この先いつ起訴されるかわからないけど危険運転致死で立件してほしいとはどうしても思ってしまう」

定義があいまいな「危険運転」

こうした飲酒事故が起きるたびに「危険運転」の適用が議論されます。



そもそも危険運転致死傷罪は、１９９９年に東名高速で起きた飲酒運転の死亡事故をきっかけに２００１年に新設されました。



また、２０１４年には適用範囲が拡大され、飲酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な場合」などが盛り込まれました。



ただ、この定義があいまいだという批判もあります。



ここについて、明確な基準を設けることは難しいのでしょうか。

アルコール量の基準明確化には「高いハードル」

現在も適用要件の見直しや明確化に向けて法制審議会で議論されています。



アルコール量の数値基準を設けるかなどが焦点ですが、お酒が強い人・弱い人でその影響が変わってしまいます。



基準を明確化するには高いハードルがあります。



市民感覚として、飲酒運転で死亡事故を起こしたら「危険運転」にしていいのではと思いますが、これまで遺族の方を取材すると、刃物や銃が車に変わっただけで、「飲酒運転は殺人と同じ」だと話していました。



飲酒運転は絶対にあってはならないですが、これが仮に「過失」になってしまうのであれば、遺族にとってはもちろん理不尽ですし、そのギャップを埋めるためには適用要件の明確化も必要なのではないかと思います。