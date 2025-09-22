冷蔵庫が浮き…降水量300ミリの異例豪雨で住民閉じ込めや地下駐車場の浸水も　中国

懸命に扉を閉めようとする人たち。

しかし、水が噴き出し扉が開いてしまいます。

地下駐車場は流れ込んでくる茶色い水で浸水し、激しい水の勢いで、人のすね付近まで水位が上がっています。

駐車する車に水が迫って、非常に危険な状況であることが見て取れます。

この映像が撮影されたのは9月20日、中国の東部にある浙江省温州市です。

一部の地域を激しい豪雨が襲いました。

中国国営メディアによると、この豪雨で地下駐車場が浸水し、多数の車両が水没したということです。

大粒の雨が降る街は、大規模な範囲で冠水。

しぶきを上げ、車が走行すると波立つ様子が見られました。

温州市の平陽県では300mmを超える降水量を記録し、異例な豪雨のレベルだと警報が発令。

住宅などでの浸水被害も出ています。

冷蔵庫が斜めになって浮き、階段の上に閉じ込められていた住民らが救助されました。

救助隊の腰まで水位が上がり、住民らを背負い、救命ボートまで避難する様子も。

ポンプによる排水作業が急ピッチで行われていました。

倒木などの被害も発生し、消防隊員が対応に当たっていました。

2025年、中国では豪雨による洪水や土砂崩れなどで死傷者が出る大規模な被害が各地で相次いでいるということです。

温州市を襲った豪雨。

今後数日間、温州市全域で激しい雨が降り続くと警報を発表。

地元当局は、住民に不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。