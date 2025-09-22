¡ÚÁ´¹ñ½é¡Û·§ËÜ¸©Î©Âç³Ø¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ³ØÉô¡×³«Àß¤ØÃÎ»ö¤¬É½ÌÀ
·§ËÜ¸©Î©Âç¤Ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ³ØÉô¡×¤ò¿·Àß¤Ø¡£ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬È¯É½¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö
¡Ö¿·¤¿¤Ê³ØÉô¤È¤·¤Æ¡ØÈ¾Æ³ÂÎ³ØÉô¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤Î³«Àß¤òÌÜ»Ø¤¹ ¤³¤È¤òÍý»ö²ñ¤Ç·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤òÂç³Ø¤«¤é¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
22Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤ÇÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©Î©Âç¤Ë2027Ç¯¤Î4·î¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ³ØÉô¡×¤ò³«Àß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ËÇ§²Ä¿½ÀÁ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÁ´¹ñ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤Ï1³ØÇ¯60¿Í¤Ç¡¢Áí¹ç´ÉÍý³ØÉô¤ÎÄê°÷¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÇÂç³ØÁ´ÂÎ¤ÎÆþ³ØÄê°÷¤ÏÊÑ¤¨¤º¤ËÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¼Â¸³ÀßÈ÷¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ìó40²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄ²ñ¤ËÄÉ²ÃÄó°Æ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£µÄ²ñ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¸©Î©Âç¤Î¹õÅÄÃé¹Íý»öÄ¹¤Ï¡ÖAI¤äÀèÃ¼¾ðÊó¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·§ËÜ¸©Î©Âç³Ø¡¦¹õÅÄÃé¹Íý»öÄ¹
¡Ö·§ËÜ¿·»þÂå¤ò³«¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤³¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×