9月20日と21日、全国の釣り師が熊本県の球磨川に集まりました。30cm超えの「尺アユ」を狙うアユ釣り大会です。

【写真を見る】30cm超の「尺アユ」を狙え！ 球磨川に集う釣り師たち 豪雨で亡き母・伯母に代わりサポートに尽くした2日間 熊本

5年前の豪雨から賑わいが戻ってきた球磨川には、あの日の雨で家族を亡くした女性の姿もありました。

約80人の釣り師たち、市長も村長も大物狙う

9月20日、日の出前。辺りがまだ真っ暗な中、球磨川の橋の下に長い列ができていました。アユ釣り大会のために全国から集まった約80人の釣り師です。

釣り師「球磨川の魅力は数じゃなくてサイズですから」

開会式には地元の市長や村長も参加しました。

球磨村 松谷浩一村長「私事ですがきのうアユ釣りデビューしまして…」

参加者「ヨッ！（拍手）」

参加者「遅いよ！」

一同「尺アユ釣るぞ、オー！」

参加者は、おとりのアユを受け取ると、さっそく川の中へ。狙いを定めたポイントで次々と竿をのばします。

受付で大会を支える1人の女性、平野みきさん（54）です。

5年前の7月豪雨で、母親の川口豊美さん(当時73)と、伯母の牛嶋満子さん(当時78)を亡くしました。

2人のため、釣り師たちのために

球磨村にあるJR肥薩線の球泉洞駅前で、アユ釣り客を相手に商店を営んでいた母と伯母。

平野さんは2人と親交があった釣り師たちをもてなそうと、今回、大会スタッフに加わりました。

集合写真を撮る時も、その人柄が光ります。

平野みきさん「ここらへんに立つ？見える？なら私が旗を持とうか？」

大会は2日間開かれ、釣り上げたアユ3匹の合計のサイズを競います。

2日目は球磨村に舞台を移し、上位24人による決勝戦です。人吉市の松岡市長と球磨村の松谷村長も参加し、膝上まで水につかって獲物を狙います。

人吉市 松岡隼人市長「頑張りましょう」

松谷村長「頑張りましょう」

松岡市長「よろしくお願いいたします」

競技スタートから1時間。今年は川を遡上するアユの数が多いということで、釣果が期待できそうですが、一筋縄ではいかないようです。

平野さんも、川岸から声援を送ります。

平野さん「頑張れ～」

平野さん「負ける可能性もあるし、誰が勝つか分からんじゃん。だけん、楽しみよ」

午前10時、競技が終わりました。

ここに来れば、2人の供養になる

続々と計量所に集まってくる釣り師たち。

その中に…いました！黄金色に輝く「尺アユ」です。

「31.1cm」「30.7cm」

観客「おお～良いねえ」

平野さんの母と伯母を知る顔なじみの釣り師も戻ってきました。

30年来の釣り客(群馬から)「水害で家ごと流され、2人を思い出すと涙が出てくるけど、みんながこうやって釣りに来てくれれば供養になると言うので、毎年必ず来ている」

今年は天気にも恵まれ、2日間の大会が無事に終了しました。

平野みきさん「懐かしかった。この大会は毎年していかないと」

全国から釣り師が集まり、賑わいが戻った球磨川。

大会は来年も開かれる予定です。