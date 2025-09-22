30cm超の「尺アユ」を狙え！ 球磨川に集う釣り師たち 豪雨で亡き母・伯母に代わりサポートに尽くした2日間 熊本
9月20日と21日、全国の釣り師が熊本県の球磨川に集まりました。30cm超えの「尺アユ」を狙うアユ釣り大会です。
【写真を見る】30cm超の「尺アユ」を狙え！ 球磨川に集う釣り師たち 豪雨で亡き母・伯母に代わりサポートに尽くした2日間 熊本
5年前の豪雨から賑わいが戻ってきた球磨川には、あの日の雨で家族を亡くした女性の姿もありました。
約80人の釣り師たち、市長も村長も大物狙う
9月20日、日の出前。辺りがまだ真っ暗な中、球磨川の橋の下に長い列ができていました。アユ釣り大会のために全国から集まった約80人の釣り師です。
釣り師「球磨川の魅力は数じゃなくてサイズですから」
開会式には地元の市長や村長も参加しました。
球磨村 松谷浩一村長「私事ですがきのうアユ釣りデビューしまして…」
参加者「ヨッ！（拍手）」
参加者「遅いよ！」
一同「尺アユ釣るぞ、オー！」
参加者は、おとりのアユを受け取ると、さっそく川の中へ。狙いを定めたポイントで次々と竿をのばします。
受付で大会を支える1人の女性、平野みきさん（54）です。
5年前の7月豪雨で、母親の川口豊美さん(当時73)と、伯母の牛嶋満子さん(当時78)を亡くしました。
2人のため、釣り師たちのために
球磨村にあるJR肥薩線の球泉洞駅前で、アユ釣り客を相手に商店を営んでいた母と伯母。
平野さんは2人と親交があった釣り師たちをもてなそうと、今回、大会スタッフに加わりました。
集合写真を撮る時も、その人柄が光ります。
平野みきさん「ここらへんに立つ？見える？なら私が旗を持とうか？」
大会は2日間開かれ、釣り上げたアユ3匹の合計のサイズを競います。
2日目は球磨村に舞台を移し、上位24人による決勝戦です。人吉市の松岡市長と球磨村の松谷村長も参加し、膝上まで水につかって獲物を狙います。
人吉市 松岡隼人市長「頑張りましょう」
松谷村長「頑張りましょう」
松岡市長「よろしくお願いいたします」
競技スタートから1時間。今年は川を遡上するアユの数が多いということで、釣果が期待できそうですが、一筋縄ではいかないようです。
平野さんも、川岸から声援を送ります。
平野さん「頑張れ～」
平野さん「負ける可能性もあるし、誰が勝つか分からんじゃん。だけん、楽しみよ」
午前10時、競技が終わりました。
ここに来れば、2人の供養になる
続々と計量所に集まってくる釣り師たち。
その中に…いました！黄金色に輝く「尺アユ」です。
「31.1cm」「30.7cm」
観客「おお～良いねえ」
平野さんの母と伯母を知る顔なじみの釣り師も戻ってきました。
30年来の釣り客(群馬から)「水害で家ごと流され、2人を思い出すと涙が出てくるけど、みんながこうやって釣りに来てくれれば供養になると言うので、毎年必ず来ている」
今年は天気にも恵まれ、2日間の大会が無事に終了しました。
平野みきさん「懐かしかった。この大会は毎年していかないと」
全国から釣り師が集まり、賑わいが戻った球磨川。
大会は来年も開かれる予定です。