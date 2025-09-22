最新フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」への乗り換えキャンペーンが10月4日7時59分まで実施中！(1)や(2)からで4万5千円OFFに
Nothing Technologyは15日（現地時間）、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける最新フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (3)」において購入価格を割り引く「Nothing Phone (3)へ乗り換えキャンペーン」（ https://jp.nothing.tech/phone-3-upgrade ）を現地時間（BST）2025年9月15日（月）0時00分から10月3日（月）23時59分まで実施するとお知らせしています。
クーポンコードは1製品ごとに1回まで、1世帯当たり最大4回まで取得でき、1台のNothing Phone (3)に対して1つだけ適用でき、対象国・地域は日本を含む44カ国・地域で、割引額は日本ではどちらの機種からの乗り換えでも45,000円が割り引かれるとのこと。なお、クーポンコードの取得期間は日本時間（JST）では9月15日（月）8時00分から10月4日（火）7時59分までで、クーポンコードの有効期限は2025年10月31日（金）までです。
Nothing Phone (3)はNothingブランドにおける最新フラッグシップスマホで、これまでのNothing Phoneの特徴だった背面に搭載されたLEDで光って通知などを行う「Glyphインターフェース」が進化し、新たに489個のマイクロLEDを搭載し、その中心に機能的なのに遊び心があるドットアニメーションを表示できる「Glyphマトリックス」が備わり、セルフタイマーでカメラ撮影する時は光でカウントダウンをしたり、音量レベルを視覚的に確認できたり、非接触IC機能が起動するとアニメーションが動き出しりするようになりました。
またどっとアニメーションを利用し、もっとワクワクするちょっとした楽しさを詰め込んだ「Glyphトイ」機能に対応してGlyphボタンをタップすると、ユーティリティーやアンビエントインタラクション、ゲームを切り替えられ、ユーティリティーではどんな瞬間も簡単に残せるようにGlyphマトリックスに表示されるライブプレビューでセルフィーを撮るときに完璧な構図を作れる「Glyphミラー」のほか、ゲームとして「スピン・ザ・ボトル」や「グーチョキパー」、「デジタルクロック」が搭載されており、今後にさまざまな機能が追加予定となっています。
主な仕様は約6.67インチSuper HD（1260×2800ドット）有機ELディスプレイ（約460ppi）やQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform」、防水・防塵（IP68）、5150mAhバッテリー、急速充電（最大65W）、ワイヤレス充電（最大15W）、リバースチャージ（最大5W）、USB Type-C端子、X軸リニアハプティックモーター、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4および5、6GHz）の無線LAN、Bluetooth 6.0、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GSNN）、マイク×3など。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／2.76型）＋広角レンズ（F2.2、焦点距離24mm、画角81.2°）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／1.3型、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.68、焦点距離24mm、OIS、EIS、7P）
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、PDAF、4in1）＋超広角・マクロレンズ（F2.2、焦点距離15mm、画角114°、接写4cm、EIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、PDAF、4in1）＋望遠レンズ（F2.68、焦点距離72mm、光学3倍ズーム、ロスレス6倍ズーム、デジタル60倍ズーム、OIS、EIS）
サイズは約160.60×75.59×8.99mm、質量は約218g、本体色はWhiteとBlackの2色展開。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「Nothing OS 3.5」をプリインストールし、5年間のOSバージョンアップと7年間のセキュリティーパッチが保証されています。SIMはnanoSIMカード（4FF）が2つとeSIMに対応し、デュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートし、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
記事執筆：memn0ck
