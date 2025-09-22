¡Ú¶å½£ ½©Ê¬¤ÎÆü »±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Û·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡Ö±«¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é ¤É¤³¤Ç¡©¡×¡Ú±«¡¦È¯Íë³ÎÎ¨¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó23Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¿½µ´ÖÍ½Êó¡ÛÊ¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦ÂçÊ¬¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç
£²£³Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë£²£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¶å½£¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤È¤³¤í¤Ç±«¤ÎÍ½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿É÷¤¬Æþ¤ê±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¡¢ÂçÊ¬¸©¡¦µÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¡×¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££²£³Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë£²£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡¢¡¢¤ò¡¢²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¡ÛÂç±«·ÙÊó¡¦¹¿¿å·ÙÊó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ï¡©
ÂçÊ¬¸©¡¦µÜºê¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¤¬¡ÚÃæ¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤¬È¯É½¤¹¤ëÈòÆñ¾ðÊó¤Ê¤É¤â¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£²£³Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë¤ÎÊ¡²¬¸©¤äÂçÊ¬¸©¤Ï¡¢Ä«¤«¤é±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÈà´ß¤ÎÃæÆü¤Ç¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤¯Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¸å¤ÎÊèÃÏ¤Ç¤Ï¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬¸©¤äµÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÂç¶ùÃÏÊý¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È¯Íë³ÎÎ¨¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¡ÔÈ¯Íë³ÎÎ¨¡Õ¤Ä¤Þ¤êÍë¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£³ÎÎ¨¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡ÒÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡Ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¡ÒµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¡Ó¤ä¡ÒÍë¡Ó¡ÒÆÍÉ÷¡Ó¡Ò¤Ò¤ç¤¦¡Ó¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡££²£´Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊý¤¬È¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÍ¼Êý¤Ï¡ÒÈ¯Íë³ÎÎ¨£µ£°¡ó¡Ó¤ÈÂ¾¤ÎÃÏ°è¤è¤ê¤â¹â¤¯Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Íë³ÎÎ¨¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï²èÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ½µ´ÖÍ½Êó¡ÊÊ¡²¬¡¦º´²ì¡¦Ä¹ºê¡¦ÂçÊ¬¡¦·§ËÜ¡¦µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¡Ë
³Æ¸©£µÃÏÅÀ¤º¤Ä·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢Îã¤¨¤ÐÊ¡²¬¸©¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£¡¦ÈÓÄÍ¡¦µ×Î±ÊÆ¡¦ÂçÌ¶ÅÄ¤Ç¤¹¡£½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Î¤¿¤á¡¢±«¤ÎÍ½Êó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ´ÖÍ½Êó£²£³Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë～£²£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤ò¡¢²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
