Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢»î¼Ì¤ÇÂç¹æµã¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡È»×¤¤½Ð¤·¡ÉºÆ¤ÓÎÞ¡ÖËÜÅö¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬22Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¾å±ÇÁ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¢
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ã·Æ£½á¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¤Ê¤ª»á¤Ë¤è¤ë½ã°¦¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤È¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤Èà¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ò°æËã°á´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÉÂ¼å¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦ºù°æË¨¡ÊáÄ¿¿¡Ë¡£15ºÐ¤ÎÅß¡¢°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿È¾Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ë¨¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë²ÈÂ²¤ò¤è¤½¤Ë¹â¹»¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¡¦º´Æ£Æü¸þ¡Êã·Æ£½á¡Ë¤ËÆÍÁ³¹ðÇò¤·¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢Ë¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¹¥¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤È±Ê±ó¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ÎËþ·î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¶¤ËË¨¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤ÏÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ13Ç¯¸å¡¢Æü¸þ¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëË¨¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡Ë¨¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¿ÆÍ§¡¦¹â±óÎï¡ÊÃÓÃ¼°É»ü¡Ë¡¢Æü¸þ¤ÎÍ§¿Í¥Õ¡¼¥ä¥ó¡Ê¹õºêßêÂå¡Ë¤È¥«¥ï¥±¥ó¡ÊµÈß·Í×¿Í¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆË¨¤ÎÉã¡¦¹¯²ð¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤ÈÊì¡¦ÈþÂå»Ò¡ÊÅÄÃæÎïÆà¡Ë¤é¤¬¡¢Ë¨¤ÈÆü¸þ¤ÎÎø¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢°¦¾ð¿¼¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£13Ç¯¸å¤ÎÆü¸þÌò¤Ï¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÎïÌò¤ÏÃæ¾ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ãæ¾ò¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÅÓÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê13Ç¯¸å¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢»öÁ°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î±ÇÁü¤ò¤ß¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤Î¤¾¤ó¤À»£±Æ´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¨¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¼õ¤±¤òË¨¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£áÄ¿¿¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¹ðÇò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µÒ´ÑÅª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢»î¼Ì¼¼¤«¤é½Ð¤Æ´ÆÆÄ¤Î´é¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë·è²õ¤¬²õ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¬¡½¤Ã¤Æµã¤»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢´ÆÆÄ¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀÖ¤¯ÊÑ²½¡£¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë´é¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¾ò¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î»þ´Ö¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢ÃÓÃ¼°É»ü¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¸Ø¤é¤·¤²¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ã·Æ£½á¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¤Ê¤ª»á¤Ë¤è¤ë½ã°¦¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤È¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤Èà¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ò°æËã°á´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÉÂ¼å¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦ºù°æË¨¡ÊáÄ¿¿¡Ë¡£15ºÐ¤ÎÅß¡¢°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿È¾Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ë¨¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë²ÈÂ²¤ò¤è¤½¤Ë¹â¹»¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¡¦º´Æ£Æü¸þ¡Êã·Æ£½á¡Ë¤ËÆÍÁ³¹ðÇò¤·¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ë¨¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¿ÆÍ§¡¦¹â±óÎï¡ÊÃÓÃ¼°É»ü¡Ë¡¢Æü¸þ¤ÎÍ§¿Í¥Õ¡¼¥ä¥ó¡Ê¹õºêßêÂå¡Ë¤È¥«¥ï¥±¥ó¡ÊµÈß·Í×¿Í¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆË¨¤ÎÉã¡¦¹¯²ð¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤ÈÊì¡¦ÈþÂå»Ò¡ÊÅÄÃæÎïÆà¡Ë¤é¤¬¡¢Ë¨¤ÈÆü¸þ¤ÎÎø¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢°¦¾ð¿¼¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£13Ç¯¸å¤ÎÆü¸þÌò¤Ï¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÎïÌò¤ÏÃæ¾ò¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Ãæ¾ò¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÅÓÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê13Ç¯¸å¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢»öÁ°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î±ÇÁü¤ò¤ß¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤Î¤¾¤ó¤À»£±Æ´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¨¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¼õ¤±¤òË¨¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£áÄ¿¿¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¹ðÇò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µÒ´ÑÅª¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢»î¼Ì¼¼¤«¤é½Ð¤Æ´ÆÆÄ¤Î´é¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë·è²õ¤¬²õ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¬¡½¤Ã¤Æµã¤»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢´ÆÆÄ¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀÖ¤¯ÊÑ²½¡£¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë´é¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¾ò¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î»þ´Ö¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢ÃÓÃ¼°É»ü¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£