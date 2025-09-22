ゆうちょ銀行（東京）が郵便局での窓口業務の研修用に導入した端末について、会計検査院が稼働状況を調査したところ、設置施設のおよそ半数で１年間に一度も研修に使われていなかったことがわかった。

指摘を受け、ゆうちょ銀は一部を郵便局に移設した。

ゆうちょ銀は、グループ会社の日本郵便（同）に窓口業務の大部分を委託しており、入出金のデータ入力や伝票処理などを郵便局員に指導している。２０２３年から全国７７か所の研修施設に新型の端末計６４５台（約３億４１００万円）を設置した。

検査院が２７都道府県の５４施設を調べると、２２年度は３０施設（５６％）、２３年度も２３施設（４３％）で研修で端末を使った形跡がないことが判明した。

郵便局にある端末で操作方法を学ぶ手法が主流になっていたことに加え、近接するゆうちょ銀と日本郵便の研修施設に、それぞれ端末を置いていた事例も目立った。同じ建物の中に研修施設がある愛媛県では２２〜２３年度、日本郵便側の計５台が使われていなかった。

検査院から効率的な配置を求められたゆうちょ銀は、「稼働状況の低下を把握できていなかった」として、８８台を郵便局の窓口に移すという。国は日本郵政に出資しており、子会社のゆうちょ銀は検査院の調査対象になっている。