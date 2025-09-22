佐伯市消防本部

大分市のコンビニエンスストアで女性のスカート内を盗撮した疑いで佐伯市消防本部の33歳の職員の男が現行犯逮捕されました。

性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、佐伯市消防本部通信指令課の消防士長・佐藤優樹容疑者33歳です。

警察によりますと、佐藤容疑者は22日午後4時ごろ、大分市のコンビニエンスストアの店内で40代の女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。

当時女性はATMを利用していて、佐藤容疑者は背後から近づいたということですが、女性は気がつき、「盗撮した犯人を確保している」と自ら警察に通報したということです。

調べに対し、佐藤容疑者は容疑を認めているということで、警察は動機などを詳しく調べています。

佐伯市消防本部によりますと、佐藤容疑者は22日午前8時30分まで当直勤務をし、当時は非番だったということです。

職員の逮捕を受け、小野賀憲消防長は「市民の信頼を損なう重大な事案であり、誠に申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。職員については、事実関係を確認した上で、厳正に対処します」などとコメントしています。