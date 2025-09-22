家事をしてくれない夫にモヤモヤを抱えている人も多いと思います。夫婦で話し合おうとしても、聞く耳をもたなかったり逆ギレしてきたりする人もいるため、そういうときは第三者に介入してもらうと解決することもあるようで……。今回は、料理を作る大変さを理解した夫の話をご紹介いたします。

感謝の言葉

「夫は私が作る料理にケチをつけてばかりで、家事や育児もしない典型的なモラハラダメ夫でした。ただ、私は義母とは仲良しなのでこのことを相談したら夫を叱ってくれて、今では改心したのか積極的に家事をするようになりました。

しかも『今までこんな大変なこと当たり前にしてくれてありがとう』と言ってくれて、やっと理解してくれたことにジーンとしちゃいましたね……！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 義母がお説教してくれたおかげで、ようやく主婦の大変さが理解できたようです。これまでのことを反省し、感謝の言葉を伝えられる旦那さんは素敵ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。