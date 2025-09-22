ユースケ・サンタマリア（54）が22日、東京・丸の内ピカデリーで行われた、當真あみ（18）長編映画初主演作「ストロベリームーン 余命半年の恋」（酒井麻衣監督、10月17日公開）完成披露試写会に登壇。「僕、本名は中山裕介って言うんですけど…今後は、ストロベリームーン中山に改名しようと、すごく考えています」と唐突に宣言した。

「ストロベリームーン 余命半年の恋」は、TikTok（ティックトック）で話題を呼び、「令和イチ泣ける！」と注目された芥川なお氏原作の純愛小説を脚本・岡田惠和氏（66）と酒井麻衣監督（34）のタッグで実写化。當真は余命を宣告されながら、家族や友人、そして慣れない学校生活に対して明るく振る舞う桜井萌、ユースケは萌の父康介、田中麗奈（45）は母美代子を演じた。

ユースケは「僕『ストロベリームーン』が、お気に入りで。ユースケは、ずっとやってきたので、今度は名字の方を立ててね。は、ストロベリームーン中山って、いいなと、ちょっと思って本気で考えています」と口にした。ただ、司会の日本テレビ辻岡義堂アナウンサー（39）から「ストロベリームーンさん」と呼びかけられると「まだ、改名してないから。考えているの。思案している最中ですっ！！ まだ、サンタマリアでお願いします」と訂正を求めた。

岡田氏の脚本について「今の岡田さん、どれも良いじゃないですか。脂の乗った、良い本を出してくれたと思った。準備稿が良かった。すごく気に入ってやるって言って」と出演を決めた経緯を明かした。一方で「本稿になった時、結構、大きく変わっていた。前の方が良くなかったか？ 監督と話したい」と決定稿に変更があったため、酒井監督との話し合いを希望したという。衣装合わせの時、同監督から「何か、ありますでしょうか？」と話しかけられ「これは、こうで…と。全部ふに落ちた」と説明に納得し「監督は考えている。この人に全て任せようと信頼MAX」と全幅の信頼を置いたという。

當真の連続ドラマ初主演となった7月期の日本テレビ系ドラマ「ちはやふるーめぐりー」でも共演した齋藤潤（18）が、萌から突然、告白される純朴な同級生の佐藤日向を演じた。萌の親友であり、日向の幼なじみ高遠麗を池端杏慈（18）が演じた。

また、杉野遥亮（30）が13年後の日向、中条あやみ（28）が13年後の麗を演じた。そのことを踏まえ、ユースケは「俺と麗奈ちゃんの20年後を、舘ひろしさんと浅野温子さんに演じて欲しかったら、ダメだった。舘さんと浅野さんしかあり得ない…顔の系統上」とまで口にした。酒井監督は「初めて聞きました」と笑った。

◆「ストロベリームーン 余命半年の恋」 子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌（當真あみ）。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向（齋藤潤）に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていく2人は、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢をかなえる。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされた、萌の思いとは…。