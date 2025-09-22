アーセナルと痛恨ドローのマンチェスター・C、ペップの監督キャリア史上最低となるボール支配率を記録
ジョゼップ・グアルディオラ監督が率いるマンチェスター・シティが、リーグ戦ではペップ体制史上最低となる平均ボール支配率を記録した。
21日に開催されたプレミアリーグ第5節で、マンチェスター・Cはアーセナルのホームに乗り込んだ。前半9分にFWアーリング・ハーランドの得点で幸先良く先制。しかし、そのまま逃げ切るかと思われた後半45+3分にFWガブリエル・マルティネッリに同点ゴールを許し、アーセナルに1-1のドローに持ち込まれた。
英『スカイスポーツ』によると、この試合のマンチェスター・Cのボール支配率は32.8%。グアルディオラ監督はこれまでに様々なクラブでリーグ戦計601試合の指揮を執ってきたが、その中で最低のボール支配率を記録したようだ。
これまでの最低記録もプレミアリーグのアーセナル戦。23年2月にエミレーツスタジアムで3-1の勝利を収めた試合となり、ボール支配率は36.5%だった。なお、グアルディオラ監督が率いたチームの平均のボール支配率は66%となっている。
