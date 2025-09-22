来年春に甲子園で行われる選抜高校野球大会につながる、秋季九州高校野球大会県予選は22日、1回戦6試合が行われました。



（記者)

「春のセンバツ甲子園につながる、秋の高校野球大会。県大会45連勝中の神村学園に、鶴丸が挑みます」



新チームになって初の公式戦。神村は、夏の甲子園メンバーを1番、2番、3番に並べます。初回、1番今井のヒットの後、2番田中 翔大がライトオーバーのツーベース。3番川崎の打球は、風にも乗ってスリーランホームランとなります。この後、2点を加えた神村は3回、1アウト3塁2塁のチャンスで2番・田中 翔大。





(実況)「ライトが下がる、見送った、ホームラン！」結局、ヒット12本で11点を上げた神村が11対0の5回コールドで鶴丸を下しました。神村学園は、県大会の連勝記録を46に伸ばしました。(神村学園・龍頭汰樹投手)「先輩たちがすごい記録を伸ばしてくれているんですけど、連勝を気にするのではなく、1戦1戦、勝つことを意識して、やっていきたい」22日の1回戦は6試合中、5試合がコールドゲーム。隼人工業や加治木工業、加世田などが2回戦に進出しています。