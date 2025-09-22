9月21日、タレントの有吉弘行がパーソナリティーを務めるラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN系）に生出演。お気に入りの飲食店でおこった“事件”について語った。

「食通でも知られる有吉さんですが、この日明かしたのは、行きつけの店での“塩対応”でした。『特別扱いして欲しいとか、そういうことは俺、全くなくて』と話した有吉さんですが、自身のサインや顔写真も張られた店で起きたことを話しました。

いわく、“いちばんお世話になっている人”が不在ななかその店を訪れたという有吉さん。開店前に到着するも『あん？ えっと17時から』と素気無く入店を断られてしまったといいます。その後入店するも、『いらっしゃいませ』もなく……。有吉さんが、店内にある物を倒してしまったところ、『おい、それ、倒さないで！ 何やってんの！』と厳しく注意されたとのことでした。さらには、食事中にお子さんが泣き出してしまった際、店員に舌打ちされたというのです。

ところが、客が有吉さんとわかると店員の態度が一変したといいます。『失礼しました！ 有吉さん？ いやー、気づかなくてごめんなさい』と急に恭しくなったといい、これには有吉さんもガッカリの様子でした」（スポーツ紙記者）

放送では有吉が、「俺、めっちゃ悲しかった」「低姿勢で帰ってきたけど、一言言ってやれば良かった。写真とサインは燃やしてくれって。たぶんもう二度と行かないと思う」と悲嘆にくれた。その後も「本当に外して欲しい、写真とサイン」と重ねていた。

X上には

《芸能人だから良い接客で一般人には悪い接客ってひどいわ》

《何が最悪って有吉だって気づいて態度変えるとこだよな。人として終わってる。》

《客あってこその商売なのに客に丁寧に接客できないなんて存在価値ないぞ。》

など有吉に賛同、店側を非難する声も見受けられる。

「有吉さんの話を聞く限り、有吉さんがなにか“特別扱い”を求めているわけではない様子が伝わってきます。有吉さんも番組で話していましたが『いつもはどんなお客さんにも塩対応なんだな、と思った』というように、単純に店としての“素”の対応の悪さが露呈した事件だったともいえそうです。

自身の番組でもたびたび贔屓にしている店について触れることの多い有吉さんですから、我慢ならなくなってしまったのでしょう」（同前）

タレントならではの手のひら返しを食らってしまったようだ。