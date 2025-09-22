杉山愛、10歳長男がテニスの大会で金メダル「背が伸びて大きく」「優勝おめでとうございます」
元プロテニスプレイヤーの杉山愛（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。長男・悠くん（10）の写真を公開した。
【写真】「背が伸びて大きく」10歳長男が金メダルで優勝！杉山愛が公開
杉山は「スクスクのっぽくんカップ 久しぶりの出場でした」と報告し、複数枚の写真をアップ。「パームっこも3人が1，2位リーグに進み決勝戦もパームっことの対戦 みんな普段の力をしっかり出し切れて愛コーチは感無量です」と、自身が代表を務めるテニスクラブの選手たちの成果を紹介した。
悠くんは「優勝」と書かれた賞状と金メダルを持ち、まぶしい笑顔を見せている。この投稿に「悠君、背が伸びて大きくなりましたね〜」「優勝おめでとうございます」「悠くん頑張ったね おめでとう」「おめでとう 更なる自信にも繋がって、すくすくのっぽくんになってもいくね」などの声が寄せられている。
杉山は、1990年に日本人初の世界ジュニアランキングで1位の快挙を達成。2009年には、全米オープン出場により、4大大会62回連続出場のギネス記録を持つ。同年に現役引退後は、タレントとして幅広く活動。プライベートでは11年11月、6歳年下の一般男性と結婚。15年7月に第1子となる長男を、21年7月に第2子長女を出産した。
