G-DRAGONが今年5月にソールドアウトを記録した東京・大阪公演に続き、＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]＞のアンコール公演を大阪で行う。

アンコール公演は＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN OSAKA : ENCORE＞と題され、10月20日・21日に京セラドーム大阪にて開催。

大阪アンコール公演は、G-DRAGONのツアーにおける新たな節目となり、Galaxy CorporationとAEG Presentsの共同企画、AEGXの主催/制作/招聘により開催され、Klookのスポンサードのもと世界最高峰のステージ体験を届ける。

2025年3月に韓国から幕を開けた＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]＞は、これまでに15都市、30公演を巡り、各地で連日ソールドアウトを記録している。