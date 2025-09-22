G-DRAGON、ワールドツアーで大阪に凱旋
G-DRAGONが今年5月にソールドアウトを記録した東京・大阪公演に続き、＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]＞のアンコール公演を大阪で行う。
アンコール公演は＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN OSAKA : ENCORE＞と題され、10月20日・21日に京セラドーム大阪にて開催。
大阪アンコール公演は、G-DRAGONのツアーにおける新たな節目となり、Galaxy CorporationとAEG Presentsの共同企画、AEGXの主催/制作/招聘により開催され、Klookのスポンサードのもと世界最高峰のステージ体験を届ける。
2025年3月に韓国から幕を開けた＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]＞は、これまでに15都市、30公演を巡り、各地で連日ソールドアウトを記録している。
＜G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN OSAKA : ENCORE＞
日程・会場
10月20日(月) OPEN15:30 / START18:00 京セラドーム大阪
10月21日(火) OPEN15:30 / START18:00 京セラドーム大阪
■チケット料金(税込)
VIPパッケージ：40,000円
SS席：25,000円 / S席：18,000円 / A席：14,000円
※VIPパッケージ詳細は受付サイトをご確認ください。
※未就学児入場不可
■チケット販売
9月23日(火・祝)18:00 よりファンクラブ先行受付スタート
受付期間：9月23日(火・祝)18:00〜9月26日(金)23:59
10月1日(水)18:00より一般先行販売スタート
■ローソンチケット特設サイト
https://l-tike.com/concert/g-dragon/
■AEGX 公演ページ
（10/20(月)公演）https://aegx.jp/schedule/10/2025/1979/
（10/21(火)公演）https://aegx.jp/schedule/10/2025/1986/
■G-DRAGON ファンクラブサイト
https://gdragon.jp/
Presented by Galaxy Corporation / AEG Presents Asia / AEGX
主催・招聘：AEGX
運営：キョードー大阪
■お問い合わせ
キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休業)