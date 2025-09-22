¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ö¿·¤·¤¤ÅÞ¤Î´é¡×¤Ë¸©Ì±¤Ï²¿»×¤¦¡©·§ËÜ¤Ç¤âÅêÉ¼ÍÑ»æÈ¯Á÷
5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¡£À¯¸¢¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¡ÖÅÞ¤Î´é¡×¤Ë¸©Ì±¤Ï²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô¤Î¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ç¤Ï22ÆüÄ«¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§Ìó1Ëü8000¿Í¤ËÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤«¤é¤Ï±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¡¢À¯¸¢¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëºÇÂçÍ¿ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ëÁªµó¡£·§ËÜ¸©Ì±¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä
¢£70ÂåÃËÀ
¡Ö¤¿¤À·ÐºÑ¡Ê¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡£Ç¯¶âÊë¤é¤·¤À¤«¤éÂçÊÑ¡×
¢£30Âå½÷À
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆµëÎÁ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¢£70Âå½÷À
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¢£½ïÊýÂç¼ùµ¼Ô
¡Ö¿·ÁíºÛ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤¬ÍÍ¡¹¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£60Âå½÷À
¡ÖÃ¯¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤«¤Ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¹àÌÜ¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼ÂºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÃæÅÓÈ¾Ã¼¡£»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£30ÂåÃËÀ
¡Ö2Ëü±ßÇÛ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬³Î¤«¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
ÃÏÊýÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤·§ËÜÂç³ØË¡³ØÉô¤Î°ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤ÎµÄÏÀ¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£À¯¼£³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤ °ËÆ£ÍÎÅµ¶µ¼ø
¡Ö»²±¡Áª¤«¤é2¤«·îÈ¾¤°¤é¤¤¤Î¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤À¯¼£¶õÇò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤½¤Î´ÖÀ¯ºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±À¸³è¤ËÄ¾·ë¤·¤¿ÌäÂê¤¬»²±¡Áª¤Ç¤âÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºöÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°ËÆ£¶µ¼ø¤Ï¡¢À¯ºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¡×¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç½°»²¶¦¤Ë²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁªµó¤Î´é¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ÆÀ¯ºö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸õÊä¼Ô¤ÎÏÀÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¡£10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ïÊýÂÀÏº¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¤³¤³¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤ÎµÄ°÷É¼¤¬1É¼¤º¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤òÅÞËÜÉô¤Ç°ì³ç½¸·×¤·295É¼Ê¬¤ËÇÛÊ¬¤·¤¿ÅÞ°÷É¼¤Î¹ç·×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢1°Ì¤Î¸õÊä¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾å°Ì2¸õÊä¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
·èÁªÅêÉ¼¤ÏµÄ°÷É¼295É¼¤È¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë1É¼¤º¤Ä¤ÎÃÏÊýÉ¼47É¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢ÌÚ¸¶ÌµÄ°÷¤ÏÌÐÌÚ»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶â»Ò¶³Ç·µÄ°÷¤ÏSNS¤ÇÎÓ»á¤Î±þ±ç¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«KKT¤Ç¤Ï¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÅêÉ¼Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£