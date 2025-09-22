冨岡 愛が、ファーストアルバム『愛’sCREAM』を11月12日(水)にリリースすることを発表した。

これまで配信シングルのリリースを重ねてきた冨岡 愛。初のフィジカルリリースとなるアルバム『愛’sCREAM』には、SNS総再生数8億回を突破しNetflix シリーズ『恋愛バトルロワイヤル』挿入歌にも起用された「恋する惑星「アナタ」」や、アジア6カ国のSpotifyバイラルチャート入りを果たした「グッバイバイ」などの代表曲などはもちろん、10月より放送されるフジテレビ系TVアニメ『デジモンビートブレイク』エンディングテーマ「beat up」、さらに新曲も含んだ全12曲が収録される。

▲『愛’sCREAM』通常盤 [CD]

発売形態は通常盤CDに加え、オンライン限定グッズ（トートバッグ／完全撮り下ろし写真／冨岡 愛の『言葉』を綴った特製フォトブック）がついたセットも発売。このほか、もれなく本人直筆サインが入ったクリアピンク仕様の完全生産限定アナログ盤も発売される。（なお配信アルバムも同日リリースとなる）

冨岡 愛は10月から自身初のアジアツアーを開催。各地を巡り、アルバム発売当日となる11月12日(水)にはKT Zepp Yokohamaでツアーファイナルを迎える予定だ。

◆ ◆ ◆

■本人コメント

私にとって初めてのファーストアルバムをリリースできることを、とても嬉しく思います。

これまでの22年間の人生の中で自分が感じてきたことや、そこから生まれた価値観をリアルに落とし込みました。

その過程で生じた矛盾に悩んだり、「愛」って何だろうと自分に問い続けてきましたが、それはきっと私の音楽における永遠のテーマになると思います。

その中で、自分の中から溢れる叫びを「愛の叫び」と重ね、さらに自分の名前である「愛」と掛け合わせて、アルバムタイトルを『愛’s CREAM』と名付けました。自分自身の叫びや「愛」への価値観を表現したひとつの作品です。

これから先、この「愛」というテーマがどのように変わっていくのか、

あるいは変わらずに残っていくのか――そんな未来を楽しみにしながら、このアルバムを完成させました。

最後の1秒まで楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

ファーストアルバム『愛’sCREAM』

2025年11月12日(水)発売 形態：

通常盤 [CD] VICL-66102 / \3,300 (税抜価格 \3,000)

VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD+トートバッグ+特製フォトブック] \8,800(税込)

VICTOR ONLINE STORE 完全生産限定アナログ盤[クリアピンクカラーヴァイナル 仕様]￥5,000(税込)

※同日配信アルバムもリリース

予約購入URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66102.html ▲通常盤 [CD] ▲完全生産限定アナログ盤 収録曲： あなたは懐メロ恋する惑星「アナタ」 (Netflix シリーズ『恋愛バトルロワイヤル』挿入歌)愛 need your lovedelulu アイワナデジャヴ 劣りbeat up (フジテレビ系TVアニメ「デジモンビートブレイク」エンディングテーマ)MAYBE831愛’sCREAMグッバイバイ あなたは懐メロ恋する惑星「アナタ」 (Netflix シリーズ『恋愛バトルロワイヤル』挿入歌)愛 need your lovedelulu アイワナデジャヴ 劣りbeat up (フジテレビ系TVアニメ「デジモンビートブレイク」エンディングテーマ)MAYBE831愛’sCREAMグッバイバイ [FC会員特典]

＜アジアツアー＞

10/17(金) 台湾・台北@Legacy Taipei

10/19(土) 韓国・ソウル@YES24 WANDERLOCH HALL

11/1(土) 中国・上海＠MODERN SKY LAB SHANGHAI

11/2(日) 中国・北京＠MOA Livehouse Beijing（東郎店）

11/12(水) 日本・神奈川@KT Zepp Yokohama チケット https://lit.link/aitomioka

