2024年をもって活動を休止しているNulbarichだが、ボーカルJQによるソロプロジェクトJeremy Quartus（ジェレミー クォータス）の第二弾シングル「Beat Tub (Prod. STUTS)」が、9月24日(水)にリリースすとなる。

メロウな質感とタイトなビートは、プロデューサーとして迎えられたSTUTSのミックスによるものだ。2000年代初頭のHIPHOP／R&Bを想起させる実感とキャッチーなフックが心地よい没入感を生み出しており、まるで“バスタブ”に浸かるように現実からの解放をテーマに描かれた作品となっている。

ミュージック・ビデオは9月24日21:00に公開される。CG、レーザー、スモークが組み合わせることで、浮遊感や無重力感、”現実から解き放たれる感覚”を、視覚的にも具現化されたような作品になっているという。

◆ ◆ ◆

ソロプロジェクト２曲目となる曲、今回はSTUTS君のプロデュースです。元々僕もサンプラーで曲を作ってた人間で、憧れでしかなかった彼とセッションできたのはとてもいい経験になりました。曲もまさに音楽について話したりセッションしたりしてるその刹那を切り取ったような曲です。

僕らがどうして音楽をやってるのか、彼の背中を近くで見てるとそのコアが少し明確になった気がしました。大事に大事に育てていきたい曲。是非聴いてみてください。

Jeremy Quartus

◆ ◆ ◆

今回JQさんと初めて制作できてとても楽しかったです。JQさんの制作プロセスを間近で見られて勉強になりました。テーマ的にも色んなビートへの愛を込めました。

ミックスも楽しくやれてmolmolさんによるマスタリングも最高で、いい楽曲に仕上がったと思いますのでぜひお聴き下さい。

STUTS

◆ ◆ ◆

「Beat Tub (Prod. STUTS)」

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCwm9aDNQ_LiAJ0l-sMXzyEA

instgram：https://www.instagram.com/jeremyquartus_staff

X：https://x.com/jeremyquartus

TikTok：https://www.tiktok.com/@jeremyquartus.official