「靴ボロボロになってきた」人へ！【GU】1,000円台でGETできる♡「バレエシューズ」

毎日の通勤やお出かけで履いている靴。そろそろ替え時かも……と思ったら【GU（ジーユー）】の「バレエシューズ」をチェックしてみて。1,000円台なのに高見えするデザインと、シンプルで使い勝手よさそうなのが魅力。おしゃれでコスパのいい靴を買いたい大人女性は必見です。

コーデにさりげない華やかさをプラス

【GU】「ストラップバレエシューズ」\1,990（税込）

丸みのあるトゥと、華奢なストラップが特徴のバレエシューズ。スムースレザー調以外に、トレンド感のあるシルバーやアニマル柄、レースデザインも展開されています。特にシルバーはY3Kトレンドとして注目を集めるカラー。一点投入で足元を明るく見せ、シンプルコーデに合わせるだけで洗練された雰囲気をプラスできそう。シーズンレスで活躍するため、一足持っておくとコーデの幅が広がるかも。

カジュアルにもきれいめにもヘビロテしたい

ストラップバレエシューズのブラウン（アニマル柄）を着用したコーデ。デニムジャケットやスカートに合わせてカジュアルに履いてもかわいく、足元からおしゃれ度を底上げできそう。甘すぎないのにレディな印象が狙える高見えシューズは、秋冬コーデのさりげないアクセントとしてもおすすめ。ソックスとのカラーコーデも楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M