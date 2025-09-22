¡ÚÁíºÛÁª¡Û¶â»Ò·ÃÈþ»áà½ÐÇÏ²ñ¸«á¤òºÎÅÀ¡Ö¹â»Ô»á85ÅÀ¡¢¾®Àô»á¤Ï60ÅÀ¡×¤Î¥ï¥±
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤È¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¹â»Ô»á¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î°ÂÄê´¶¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÏÃ¤Î¤µ¤ìÊý¡¢¾ú¤·¤À¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç£¸£µÅÀ¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«É¬»à¤ËÁÛÄêÌäÅú¤ò´ð¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²ñ¸«¾ì¤Ë¤¤¤¿¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÏÃ¤Ç¡Ø·ë¶É¡¢Åú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢²¿¤â¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃæ·Ñ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡£¼Áµ¿¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢£¶£°ÅÀ¤¤¤¯¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£