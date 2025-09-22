¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¦ÆÃÊÌ£Ç£É¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ã¡Û¿¹³î¹Ô £´Ãå¤âÎÉ²½¤ÎÃû¤·¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
山梨オートの特別ＧＩ「共同通信社杯プレミアムカップ」は２２日、４日目の開催が行われた。
¡¡¿¹³î¹Ô¡Ê£µ£±¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï£¶£Ò¡¢Âç³°¤«¤é¤Þ¤¯¤ê¹¶Àª¡¢¸åÈ¾¤ÏÆâ¤«¤é¹¶¤á¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÀÄÅçÀµ¼ù¤òº¹¤·¤Æ£´Ãå¡£Ï¢¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶¡¢£¶¡¢£·Ãå¤ÈÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿£³Æü´Ö¤È°ã¤¦ÄÉ¤¤Â¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê½¤Àµ¤·¤¿¡£¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤â³ê¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤³¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£Æâ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»îÁö¤Ï¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Áá¤á¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤òÊÄ¤á¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ê£³¡¦¡Ë£³£µÉÃ¤È½Ð¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢°ËÀªºê£Ç£É¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»îÁö¤â½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡££³ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Î½Â¤¤É½¾ð¤«¤é¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤È£±Æü¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¡£º£Àá¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òºÇ½ªÆü¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£