吉瀬美智子、身に起きた「怖すぎる出来事」明かす「仕事だったらと思うと」「本当に心臓に悪い」
【モデルプレス＝2025/09/22】女優の吉瀬美智子が21日、自身のInstagramを更新。自身に起きた「怖すぎる出来事」を明かした。
【写真】吉瀬美智子、友人との親密ショット
吉瀬は「昨日、ご飯会を完全に忘れてしまったドジな私 本当に心臓に悪い…」と書き出し友人とのオフショットを投稿。「友達の子供達と一緒にビーズアクセ作ったり、餃子焼いたり、夕飯は手巻き寿司！なんて飲みながら作っている所にLINEと着信！『みち、どうした？』OMG〜 思い込みって本当に怖い！前日に連絡取り合う、大切ですね〜仕事だったらと思うと怖すぎる出来事でした…」とプライベートのご飯会を忘れていたエピソードをつづっている。
この投稿には「こういうのありますよね」「お茶目な一面」「お友達からの呼び名可愛い」「確認大事」「親近感わいちゃう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉瀬美智子、友人との親密ショット
◆吉瀬美智子「怖すぎる出来事」明かす
吉瀬は「昨日、ご飯会を完全に忘れてしまったドジな私 本当に心臓に悪い…」と書き出し友人とのオフショットを投稿。「友達の子供達と一緒にビーズアクセ作ったり、餃子焼いたり、夕飯は手巻き寿司！なんて飲みながら作っている所にLINEと着信！『みち、どうした？』OMG〜 思い込みって本当に怖い！前日に連絡取り合う、大切ですね〜仕事だったらと思うと怖すぎる出来事でした…」とプライベートのご飯会を忘れていたエピソードをつづっている。
◆吉瀬美智子の投稿に反響
この投稿には「こういうのありますよね」「お茶目な一面」「お友達からの呼び名可愛い」「確認大事」「親近感わいちゃう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】