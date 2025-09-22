今田美桜、『世界陸上』アンバサダーを完走 「髪型七変化最高でした」「ゆっくり休んで」
女優の今田美桜の所属事務所「コンテンツ・スリー」が21日、公式Xとインスタグラムを更新し、『東京2025世界陸上』でのオフショットを公開した。
【写真】大会期間中、さまざまな髪型を披露した今田美桜 “前髪あり”がかわいい
投稿では「#東京2025世界陸上 ありがとうございました!!」とつづられ、スタジアムを背にした写真が披露された。今田は9月13日から21日までの9日間にわたり開催された同大会でアンバサダーを務め、連日、さまざまなヘアスタイルや衣装で登場。その可憐な姿は「可愛すぎる」「美しすぎる」とSNS上で注目を集めた。
最終日の投稿には笑顔を見せるショットも添えられており、コメント欄には「美桜ちゃん9日間お疲れ様でした」「慣れないお仕事だったと思うけど、一生懸命頑張ってる姿に勇気をもらえました」「応援してる姿ステキだったよ」「髪型七変化最高でした」「毎回楽しみでした ゆっくり休んでくださいね！」といった労いと称賛の声が寄せられている。
引用：「コンテンツ・スリー」インスタグラム（＠contents__three）
