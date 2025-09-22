柳原可奈子、長女の就学先が決まり安ど「ホッとしたよ〜」
タレント・柳原可奈子が22日にインスタグラムを更新。長女の特別支援学校の就学先が決まったことを報告。「ホッとしたよ〜」と安どしている。
【写真】柳原可奈子、長女と2ショットで就学先決定を報告
柳原は2019年2月に一般人男性と結婚。2019年11月に長女、2022年11月に次女を出産している。昨年4月にインスタグラムを開設し、長女の脳性まひを公表した。
柳原は「今日 無事に 長女の特別支援学校への希望表を提出してきました!!」と報告し「就学先が決まりホッとしたよ〜」と安どしている。インスタグラムでも、同じ境遇の人々から沢山の助言を参考にしたようで「これまでここのみんなにたくさんの情報と応援の言葉をいただき、とても力になりました 本当にありがとう！」と感謝している。
投稿の後半では、「もし参考になれば嬉しいです」と、昨年6月から始まっていた就学先選びのスケジュールを公表している。
コメント欄には「お疲れ様でした♪」という労をねぎらう声のほか、「おおきな一歩ですね 充実な小学校生活となりますように」「おめでとうございます！」可奈子ちゃん、良かったですね」「決まって良かったですね。ますます成長するお姉ちゃんのお姿楽しみにしてます」といった声も寄せられている。
引用：「柳原可奈子」インスタグラム（@yanagihara_kanako_）
