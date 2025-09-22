男子ゴルフの松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が２２日、１０月に日本で開催される米ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」（９〜１２日、横浜ＣＣ）の出場権をかけたアマチュア大会「Ｈｉｄｅｋｉ Ｍａｔｓｕｙａｍａ Ａｍａｔｅｕｒ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＬＥＸＵＳ」の表彰式に出席した。

小林大河（日大４年）が４アンダー６７で回り、出場１５人中１位で本大会の出場資格を獲得。松山は「僕は１０年以上ＰＧＡツアーで戦っているけど、年下の選手がなかなかＰＧＡツアーに来られない状況が続いていたので、早くこういう大会を開催したいと思っていた。来月、一緒の舞台でプレーすることを楽しみにしている。僕は当然、優勝を目指して頑張るし、小林選手も上位で戦えるように頑張ってほしい」とエールを送った。

大会発起人の松山は「この大会をやるにあたり、ＰＧＡの方々に相談した時に『ぜひやろう』と言ってくれた。実際にこうやって開催することができてうれしく思っている。レクサス、ベイカレント、横浜カントリークラブの皆様もサポートしていただき、ありがとうございました」と感謝の言葉を語った。

小林は松山が優勝した前身のＺＯＺＯチャンピオンシップ２０２１年大会（千葉・アコーディア習志野ＣＣ）で、ボランティアとして最終日に松山の組について回っていた。伝説の１８番パー５のイーグルをロープの内側で見ていた。「最終ホールのあのセカンドショットは本当に鳥肌が立った。今でも忘れられない」と語り、「同じ舞台に立つことができることを本当にうれしく思うし、しっかり準備をして良い結果を残せるように頑張りたい」と気持ちを新たにした。

日本で開催される唯一のＰＧＡツアーで、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）、アダム・スコット（オーストラリア）、コリン・モリカワ、ザンダー・シャウフェレ（ともに米国）といった世界のトッププレーヤーが参戦を表明。日本からは久常涼（ＳＢＳホールディングス）、中島啓太（フリー）、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）、石川遼（カシオ）、蝉川泰果（アース製薬）らが名を連ねた。