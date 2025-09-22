ロードもトレイルも1足でOK！高機能かつマルチなシューズMERRELL「PROMORPH」

アメリカ発のアウトドアブランド・MERRELL（メレル）から、街から山まで対応する高機能マルチアウトドアランニングシューズが新登場！

「PROMORPH（プロモーフ）」（2万900円）は、グリップ性と耐久性を兼ね備えながら深いラグも確保したアウトソールを搭載した、トレイルランニングにもロードランニングにも活躍する“オールインワン”なランニングシューズ。これひとつあれば、ロードでもオフロードでも快適な走りが楽しめちゃうんです！

オフロードでのランニングにロード用のシューズを使用すると、前後左右のサポート性やグリップ性に不安が残りがち。一方で、ロードランニングでトレイルランニングシューズを使用すると、ラグの深いラバーアウトソールがすぐに削れてしまう上に、重さもやや気になります。

これまではフィールドに合わせてランニングシューズを履き替えるのが一般的でしたが、「PROMORPH」はそれぞれのバランスのとれた機能性を発揮するため、ロードとオフロードの垣根を排除。どこでも走れるマルチランニングシューズとなっています。

アッパーには、通気性に優れた“シンセティック・マルチレイヤードメッシュ”を採用。中側部を安定させるためフィットパネルを追加し、多層構造でフィット性を向上させています。

ミッドソールには、トレイルランニングシューズのフラッグシップモデルでも採用されている超臨界発泡フォーム“FLOATPRO＋（フロートプロプラス）”を搭載。クッション性・軽量性・機能持続性がアップデートされており、着地や蹴り出しの軽快なクッション性や、地面離れのよさ、優れた安定性が感じられます。

アウトソールには、世界有数のソールメーカー・ヴィブラムの高性能・新スタンダードグリップ“Vibram XSTREK EVO （ヴィブラム エックスエス トレック エボ）”を搭載。

グリップ性と耐久性を兼ね備えたソールと、2.5mmのラグを組み合わせることで、さまざまなフィールドに対応するアウトソールを実現しています。ロードにも最適なカスタムラグパターンを採用しているので、ロードランニングでも優れたパフォーマンスを発揮！

メンズモデルのカラーラインナップは、ホワイト／フレア、ケルン、ブラックの3色。サイズは25.0cmから30.0cmまで展開されています。すでにメレル直営店、公式オンラインストア、その他取り扱い店で販売スタートしているので、ランナーの方はぜひチェックしてみては？

>> MERRELL

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆メレルは靴ブランドの枠を超える。アウトドア知見を活かした秋冬アパレルが登場

◆フィールドでも街でも履きたい！メレルが誇る高性能シューズがスノーピーク用カラーに！

◆ひと目で伝わるコートエシエル感。メレル1TRL新作コラボで足元に存在感を！