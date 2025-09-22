オーストラリア人ＷＷＥスーパースターのリア・リプリー（２８）が映画「テリファー」シリーズの殺人鬼アート・ザ・クラウンに「殺害される」夢を実現させた。リアは、デヴィッド・ハワード・ソーントン演じる悪魔的殺人鬼アート・ザ・クラウンと、その終わりのない殺戮ミッションを描くダミアン・レオーネ監督による同シリーズへの愛を公言しており、あるイベントで同キャラクターに手を掛けられる流れとなった。



【写真】リング上とは全然違う表情

米マサチューセッツ州で先日開催されたホラー映画ファンとメタルコア・バンド、アイス・ナイン・キルズのファンが集うイベント「シルバー・スクリーム・コン４」でリアは、同バンドのラスト曲『ア・ワーク・オブ・アート』（『テリファイア』テーマ曲）演奏中にステージにサプライズ登場、歓声が上がる中アート・ザ・クラウンの扮装をした俳優との振り付けの戦いを演じた末、「殺される」運びとなった。



同イベントの公式Ｘにはこう綴られている。「シルバー・スクリーム・コンで世界が衝突。アイス・ナイン・キルズが『ア・ワーク・オブ・アート』を炸裂させる中、リア・リプリーはステージ上でアート・ザ・クラウンと不運な遭遇を果たすこととなった」



ちなみに今回のスタント前にリアは同イベントでレオーネ監督とデヴィッドと顔を合わせており、その動画をＸに投稿「幸せが溢れかえってる。なんて最高な週末！」とコメントし同監督も「嬉しすぎるよ」と返していた。



そんなリアは以前から、来年公開予定で現在プリプロダクション段階の同シリーズ第４作（最終作）への出演を強く望んでおり、アート・ザ・クラウンの犠牲者リストに加わることも厭わないと明かしていた。



同シリーズでは前作でＡＥＷ所属のレスラー、クリス・ジェリコが看護師役を演じ、アート・ザ・クラウンによって血まみれの最期を遂げている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）