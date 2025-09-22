愛知県豊明市の議会で、スマホなどの使用時間を1日2時間以内を目安とする条例案が賛成多数で可決され、成立しました。来月1日に施行され、罰則はないということです。

仕事や勉強以外でのスマートフォンなどの使用時間を1日2時間以内を目安とするよう、全市民に促す条例案が、豊明市議会で22日、賛成12、反対7で可決、成立しました。

来月1日に施行され、罰則はないということです。

条例は、小学生以下は午後9時、中学生以上は午後10時以降、使用を控えるよう保護者や学校などが連携して促します。保護者はスマホなどの使用について、家庭でルール作りに努めるなどとしています。

これまでの審議では、賛成する議員からも市民への説明が不十分との指摘が相次ぎ、市議会は、市民の生活スタイルや家庭環境の多様性を尊重した運用を行うこと、市民に誤解を与えないよう、丁寧でわかりやすい情報提供を行うことなどを盛り込んだ付帯決議も可決しました。

愛知・豊明市 小浮正典市長「誤解してほしくないのは、一律２時間ではない。あくまで２時間というのは目安でしかない。（スマホを）使いすぎることで、睡眠時間をけずるまでは控えていただきたい」