八十二銀行と長野銀行は来年1月1日に合併することが決まっています。年末年始に行われるシステムの移行作業に備えて、最終営業日となる12月30日を想定し、それぞれの店舗からの情報を集約する体制を確認しました。全ての店舗が参加する訓練は今回で2回目で、今後は大規模災害が発生した際の復旧対応訓練も予定しています。八十二銀行 江尻一哉 主任調査役「店舗の引っ越し等に関係する対応を試験として実施しております。今後は合併時に大きなトラブルが発生した時にもお客様に安心してお取引いただけるように想定した訓練を予定しています」一部の顧客では口座番号などの変更がありますが、合併に伴い通帳やキャッシュカード、印鑑を預かることは絶対にないとして、銀行を装った詐欺への注意喚起を強化する方針です。合併して誕生する「八十二長野銀行」は来年1月5日に初営業日を迎える予定です。