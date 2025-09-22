お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（30）が21日配信のABEMA「世界の果てに、くるま置いてきた」に出演。活動自粛中の心境を吐露する場面があった。

「世界の果てに、○○置いてきた」シリーズの第3弾となる今番組は、ほぼ人生初海外となるくるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

旅初日の夜にバングラデシュ本土に到着。ホテルまでトゥクトゥクを乗る中で、「最近の自粛とか関係なく…」と切り出したくるま。

「M-1優勝して、その時点で結構もう目標なくて、別にテレビすげえ出たいとかじゃないし、もうなんもやることねえなと思ってた」と語り、その後に“M-1連覇”という目標を立てたという。

しかし、いざ連覇を達成して「いよいよどうしようみたいな…」と目標を見失った。その中で今年、過去オンラインカジノ賭博に関与したことが報道されて、一時活動自粛となった。

「すげぇ時間ができて…このオファーが来たんですよ。何の道に進むか決まんのかなみたいな。どこでどう俺は変わるのかなと思って…」と心境を吐露した。

旅初日にぼったくりに遭遇するなどさまざまなアクシデントがありながらも「今のとこ新しいものしか見てなくて、とても刺激的なんですけど、全く日本の時と変わってないっすね。本質的には変わってない。でも、それでいいのかもしれない」と呟いて、この話題を締めた。