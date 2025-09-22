「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）

両横綱がピンチをしのぎ、白星を伸ばした。

豊昇龍（立浪）は押し込まれるも土俵際で左に跳ねるようにいなすと、先場所優勝の琴勝峰（佐渡ケ嶽）は踏みとどまれずに土俵の外へ。突き落としで無傷９連勝とし、単独トップを守った。

豊昇龍は「集中してやりました。しっかり落ち着いていたので良かった」と土俵際の場面を振り返った。

大の里（二所ノ関）は立ち合いでもろ手突きの左が抜け、その勢いで若元春（荒汐）に背中を見せたが、一回転して正対して右を差して反撃。そのまま寄り進み、土俵際のうっちゃりを腰を落としてしのいで寄り倒した。１敗を守り、勝ち越しを決めた。

大の里は背中を見せた場面を「下半身が伸びていなかったのが良かった。（左手が）抜けた瞬間は危ないと思ったが、どっしり構えていたので」と冷静に語った。

東西の両横綱が９日目を終え、全勝と１敗で場所をけん引するのは、２０１９年名古屋場所の鶴竜と白鵬以来。

豊昇龍は「今日は今日で終わったこと。明日のことを考えて、一日一番大事に相撲を取っていきたい」と前を向いた。大の里は「追う展開なので考えすぎず、（チャンスが）転がってくるものと思って、目の前の一番に集中していく」と語った。

優勝争いは全勝の豊昇龍を、１敗で大の里と正代（時津風）が追う。２敗は新小結安青錦（安治川）、隆の勝（常盤山）、竜電（高田川）の３人。