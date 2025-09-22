スタジオには神林記者です。自民党は去年に続いての総裁選挙ですが、改めて、どんな投票で総裁を決めるのでしょうか。



今回は国会議員票295票と、全国の党員票を295票として行います。



議員票は1人1票、党員票は全国の投票総数を「ドント方式」と呼ばれる比例配分方式で各候補者に割り振ります。



1回目の投票で、過半数を獲得する候補者がいなければ、上位2人による決選投票を行います。この場合、国会議員は再度どちらかに投票します。一方、党員票の扱いは都道府県連ごとに、決選投票に残った2人のうちより票が多かった方に1票となります。





去年の総裁選では、富山県はどんな結果だったのでしょうか。前回は富山県では、石破総理が7000票あまりを獲得しトップとなったので、決選投票では富山県連の1票は石破総理に入りました。そして県内の自民党員の数なんですが、近年、減少傾向にありますね。自民党富山県連はきょう、県内の党員・党友あわせて2万3819人に投票用紙を発送しました。今回投票資格を持つのは、党員のうち、ここ2年以上党費を納めている人です。去年行われた前回の総裁選では、2万7200人に投票資格がありましたので、去年と比べて3000人あまり減っています。理由としては、投票資格の条件となる党費を納めている期間が、前回の1年から2年以上になったこともありますし、富山1区の田畑議員の架空党員登録問題などを受けて、党員が減少していることも理由にあげられます。県内の党員の推移です。10年前には3万1000人あまりいました。去年は2万5000人あまりで、減少傾向が強まっています。今回の総裁選は、与党が衆参ともに過半数を下回っている状況で自民党のリーダーを決める戦いとなります。各候補の政策に加え、どの野党と どのように連携していくのかにも耳を傾けたいと思います。