自民党の総裁選挙がきょう告示され、5人が立候補しました。



県選出の自民党国会議員4人のうち、田畑裕明衆議院議員は小林候補、上田英俊衆議院議員は茂木候補の推薦人となり、支持を明確にしています。



総裁選に立候補したのは届け出順に、小林鷹之元経済安保担当大臣、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当大臣、小泉進次郎農林水産大臣の5人です。



県選出の自民党所属国会議員4人は、誰をどんな理由で支持するのか、きょう取材しました。





衆議院富山1区選出の田畑裕明議員は、小林候補の推薦人に名を連ねました。田畑議員は前回の総裁選でも小林候補を支持していました。今回、推薦する理由として「当選同期でもあり、世界をリードする日本を再興する という政治ビジョンに賛同した」としたうえで、「小林候補とともに、現役世代が希望を持てる暮らし、使えるお金を増やす政策の実現を目指す」などとしています。富山2区選出の上田英俊議員は、茂木候補の推薦人になりました。前回の総裁選でも茂木候補の推薦人になっていました。茂木候補を支持する理由として上田議員は「物価高対策・経済政策などの国内の課題や、外交、安全保障、通商政策に経験と実績、結果を出してきた茂木候補が適任と考える」としています。富山3区選出の橘慶一郎議員は、石破内閣の官房副長官として内閣を支える立場であり、特定の候補についてコメントすることはできないとして、今回の総裁選での支持は明らかにしていません。また野上浩太郎参議院議員は「これからの論戦を通して決めていきたい」と現時点で支持する候補を明言しませんでした。そのうえで「国内外で様々な課題に直面する中、いかにしてリーダーシップを持って責任あるかじ取りを行っていくのか、示すことができる総裁を選びたい」とコメントしています。自民党の総裁選挙は、国会議員票と党員票の合計で争われ、投開票は来月4日です。