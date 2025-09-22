「YOLU（ヨル）」が、新たにボディケアアイテムとして「ディープナイトケアボディソープ」を2025年10月1日（水）より公式オンラインストア 、ECモール、全国バラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗除く）にて順次発売する。

■贅沢保湿

本商品には生コラーゲン*とゴールデンホホバオイル**という贅沢な保湿成分を配合。保湿性が高い弱酸性の洗浄成分をメインに構成し、肌のうるおいを守りながら、やさしく汚れを落としてくれる。

また、ベルガモットやペアーの爽やかな香りから、上品なイランイランやローズのフローラル調に美しく変化。優雅で贅沢感のある夜へ誘うアロマティックフレグランス。

「うるおい満ちる肌を、夜仕込む」をコンセプトに、全身ナイトケアを通じて夜のひとときを濃密な美容タイムへ。

*1 水溶性コラーゲン（保湿成分） *2 ホホバ種子油（エモリエント成分）

■商品情報

ヨル ディープナイトケアボディソープ440mL/1,100円(税込)

ヨル ディープナイトケアボディソープ（詰替）400mL/946円(税込)