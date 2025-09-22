引く手あまたの27歳日本人、今夏に欧州名門に移籍する可能性もあった！今季に降格ならプレミア＆ブンデスクラブ加入も？「彼の将来が再び注目される」
リーズの田中碧は昨季、チャンピオンシップ（イングランド２部）優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献した。リーグ有数の掘り出し物補強とも称賛されたのは記憶に新しい。それだけに、注目度が高まったのは当然だろう。
デュッセルドルフからリーズに移籍した田中は、チームメイトの負傷もあり、10月に入ってから中盤で出場機会を得ると、その後はシーズン終了まで不可欠の存在として活躍。リーグ戦の43試合に出場し、５ゴールを決め、年間最優秀選手の候補にも選ばれた。
『TEAMtalk』によると、その田中はこの夏に移籍する可能性もあったという。リーズが昇格を逃していた場合、別のクラブに移籍してトップリーグに挑むこともあり得たようだ。
同メディアは、27歳のMFにボーンマス、ブレントフォードといったプレミアクラブや、複数のブンデスクラブ、日本人選手が数多く在籍する名門セルティックなどが関心を寄せていたと報道。「今季リーズが降格になった場合、彼の将来が再び注目されるのは疑いないだろう」と伝えている。
プレミアリーグは２シーズン連続で昇格組の３チームが降格しており、１部と２部の間の壁が話題になった。今季は５節を消化し、サンダーランド（７位）、リーズ（12位）、バーンリー（16位）と、ここまでは降格圏を上回っている。
プレミアで勝負するにはフィジカル面が懸念とも言われた田中だが、リーズとともに１部でどこまで活躍できるか。ワールドカップも控える今季終了後、日本代表MFがどのような位置にいるのか注目だ。
