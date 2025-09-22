2025年9月23日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
我慢が肝心。衝動買いに走ると後悔すること間違いなし。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
親切心が裏目に出そう……。今日は深く関わりすぎないほうが安全かも。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人の顔色が気にかかりそう。でも機嫌を取るのは控えて。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
判断力が鈍りやすい日。物事を決めるのは延期すること。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ズルをするとツキが遠のく暗示。怠け心を上手に克服して。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ファッションセンスに磨きがかかる日。流行をチェック！
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
「人は人、自分は自分」と割り切れば、運気は上向いていくはず。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
挑戦心があれば結果が出せる日。思い切ってトライを！
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
グループで小旅行が吉。自然の美しい場所がおすすめ。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
グループ行動が◎。積極的にまとめ役を引き受けるとさらに幸運に。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
休暇のプラン作りの吉日。まずは日時と予算を検討して。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
知らない土地に幸運が。特に旅行はいい経験ができそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)