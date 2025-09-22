「激やせ心配」工藤静香、美しいタンクトップ姿披露も心配の声続々…「あばら骨が浮いてます」
歌手の工藤静香さんは9月20日、自身のInstagramを更新。黒いタンクトップ姿で髪留めの方法をレクチャーする動画を公開しました。
【写真】工藤静香の細過ぎる黒タンクトップ姿
コメントでは「可愛い〜〜」「ボディラインが綺麗で羨ましいです」「早速、真似してくるくるしてみました」「クリップでのまとめ髪型めちゃ可愛いです」「タンク姿もめちゃセクシーで大好きです」「華奢エレガンス」と、工藤さんの美貌を称賛する声があがる一方で、「激やせ心配 あばら骨が浮いてます」「飯食ってるんですか」「細すぎるーっ」と、心配する声も上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】工藤静香の細過ぎる黒タンクトップ姿
「タンク姿もめちゃセクシーで大好きです」工藤さんは「この留め方、めちゃくちゃ助かるのです！」とつづり、1本の動画を載せています。黒いタンクトップ姿で髪の留め方を解説。日中にやっておくと夜には程よくウェーブがかかる髪留め方法をレクチャーしています。
「ほんま素敵な衣装」18日には「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです」と、ストライプが斜めに入ったワンピース姿で抜群のスタイルを披露した工藤さん。この投稿には「ほんま素敵な衣装」「めちゃめちゃ最高でしたこのお衣装」「美しい〜〜」などのコメントが寄せられました。今後もどんな姿を見せてくれるのか楽しみですね。
(文:鎌田 弘)