お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に出演。20日に放送された同局「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（毎週土曜後1・00）でのお笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきおの発言について意見を述べた。

20日放送の「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」で伊達は、「ナインティナイン」の岡村隆史、塙を含めた5人での食事会において、塙が「5人いるのに2人前しか頼まなかったのよ」と証言。塙の注文対応について疑問を呈していた。

それについて塙は「全然意味が分からないですね…。全然食ってなかったんだよみんな」とぼやき。「岡村さんも全然食べないからもう（食事会を）終わろうとしていた時に伊達さんが“まだ食べませんか”といつもの悪ノリで言うから、“じゃあ、2人前で良いですよね”と追加で頼んだ。ひと通り食べた後だよ」と状況を説明した。

5人分頼んで料理が残ってしまうと「俺が食わされてまた、うんこもらすんだからさ。うんこもらして好感度下がるのは俺なんだよ?」と納得がいかない様子。「2人前だけど結構あったからね！」と主張した。

塙の嘆きに土屋は大爆笑。「伊達さんは塙さんの胃腸が爆発するのが見たくて言ってるのよ。それに応えてあげなきゃ！」とけしかけていた。