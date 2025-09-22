鈴木えみ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/22】モデルの鈴木えみが9月21日、自身のInstagramを更新。誕生日会の様子を披露した。

◆鈴木えみ、赤の特攻服姿で誕生日会に降臨


9月13日に誕生日を迎えた鈴木は「先日のサプライズお誕生日会 こじんまりディナーだと言われてレストランに着いたら、本当に本当にたくさんの友人が待っていてくれた」と誕生日会の様子を投稿した。

黒のワンピース姿で娘と手を繋いで店に着くと大勢の友人が迎えてくれたようで、鈴木の顔がプリントされたTシャツを着た女優の榮倉奈々との2ショットも公開。また鈴木は赤の特攻服姿を披露しており「いただいた特攻服は一生大切にします みんなの想いを背負いながら、50、60…200くらいまで！祝い祝われ、愛に満ちた人生にするぞ！！！！みんな大好き」とつづっている。

◆鈴木えみの投稿に反響


この投稿には「愛されてるの伝わる」「特攻服似合いすぎ」「レベル40おめでとうございます」「永遠に美しい」「可愛さと綺麗さ半端ない」「女神」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

