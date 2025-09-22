期待しかない新人がRay㋲に仲間入り♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】が目指す“モデル像”とは...？

令和の可愛いを牽引する存在、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣ちゃんが2025年11月号よりRay専属モデルとして仲間入り！そこで今回は、Rayモデルとしての意気込み＆目指すモデル像をたっぷり語ってもらいました。アイドルとしてもソロ活動をスタートすることになったという優衣ちゃん。これからの活躍に目が離せない♡

令和の可愛いを牽引する存在として、Ray㋲としての意気込みをたっぷり語ってもらいます。

期待の新人♡ FRUITS ZIPPERの櫻井優衣ちゃんが今月号よりRay専属モデルとして仲間入り。さらに、加入と同時に単独表紙を飾ります！

その心のなかにあるRayモデルとしての意気込みや、目指すモデル像とは……？

「どうしよ、全然実感がわきません〜」と言いながらも、撮影が進むたびRayの世界観をまとった表情に進化していった優衣ちゃん。

読者の方に憧れてもらえるような存在を目指してがんばりたい

「とある夏フェスの本番の日に、事務所の社長に呼ばれて『Ray専属モデルと表紙が決まりました！』と告げられたんです。

FRUITS ZIPPERとしてデビューする前から事務所の方に話していた夢ではあったものの、絶対モデルはできないだろうなと思っていたので、とにかくびっくり！

『本当ですか？？？』って信じられない気持ちと、ちゃんと務まるのかなぁという不安な気持ちが大きかったです。というのも、Rayは私にとって憧れの雑誌だから。

雑誌によってそれぞれの雰囲気があるなぁと思っているのですが、Rayはモデルさんを通して女のコの内面からも出る可愛さも伝わるところがすごく好きで♡

儚くアンニュイな雰囲気だけでなく、穏やかな表情や愛嬌のある表情の写真も多くて、誌面で見るモデルの方々がすごく魅力的なんです♡

Ray専属モデル決定を告げられたとき一番に浮かんだのが、鈴木愛理さんのお顔。もちろん、すぐにご報告しました！

愛理さんは、アイドル、アーティストとしてだけでなく、ひとりの女性として尊敬している存在。

愛理さんが専属モデルとして出ていたRayはずっと読んでいて、特に表紙を飾られたときは絶対に買っていました！

そんな憧れの場所に、私が入るっていうのはすごく不思議な気持ちですし、ましてや愛理さんも飾っていた表紙という場所に自分が載るなんて……。撮影を終えた今も夢のようで、信じられません！

そして、実はRay専属モデルとほぼ同時期にアイドルとしてもソロ活動をスタートすることになりました。

このソロ活動については、アイドル生活10年間のなかでも、一番の挫折をしたときにいただいた話で。

人生どん底みたいな気持ちだったので決めるのはすごく難しかったんですが、社長に喝を入れていただき、まわりのスタッフさんにも支えていただいて。『やります！がんばります！』と答えることができました。

すごく大きな挑戦ですが、FRUITS ZIPPERのファンの皆さんとメンバー、私自身の気持ちも、ちゃんと全部大事にして進んでいけたらなと思っています。

Rayモデルとしては、私は自分にあまり自信がないタイプなので、同じように感じているコにも寄り添ってあげられる、そんなモデルさんになりたいです。

ただ、ずっと憧れていた雑誌の専属モデルになるからには、私も読者の方に憧れてもらえるような存在をめざしてがんばりたい！

Rayのお洋服のなかでも、特に肌見せコーデのバランス感が個人的にすごく好きで。それは可愛らしさと上品な色っぽさをすごくいいバランスで演出しているからだと思うんです。

ポージングや表情の作り方を勉強して、そんなRayらしい写真がちゃんと撮れるように成長していきます。

正直、Ray専属モデルとソロ活動、新たな挑戦が一気にきて、自分でもどうなっていくのか、ちゃんと務まるのか、頭のなかでいろいろ考えちゃうんです……。でも、こんな機会は一生で1回しかこないはず。

自分のなかにある大きな大きな夢への一歩を踏み出させてもらうこのチャンスを大切にして、ファンの方々やスタッフさんたちの応援にしっかり応えられる自分になっていきます！」