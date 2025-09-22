フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、最新ショットを披露した。

中村アナは日本時間２２日に自身のインスタグラムを更新。「夫がしょっちゅう南仏に仕事で行くために、車をミラノに持ってきています。車での移動が1番楽なのです。南仏まで片道およそ３時間半。でもミラノ市内の移動には車を使うつもりは全くなく。あんなに大好きだった送迎時間ですがしばらくはおあずけと思っていました。正直、運転するのも怖くて。」と、ミラノでの車事情について明かし、「でも昨日、次女は遊園地で開催されるお友達のバースデーに行くことに。」「『ママ、送ってくれる？』『送ってあげたいけれども、まだミラノで運転していないから不安が大き過ぎて』『でもママ、私も一緒に乗るんだから大丈夫よ！２５分だからあっという間！』 何事もトライ‼️‼️とパーキングへ向かいました。」と決意を固め、「写真見てもお分かりのように、全身に力が入ってしまい、ハンドルにへばりつくような感じで運転」と、ハンドルを握る様子をアップした。「書くと長くなるので省略しますが、到着予定時間１時間ちょっと超えて目的地に次女を送り届けました。」と報告し、「本当に毎日、何か出来る度に自分を褒めています」とつづり、最後に「＃日々学び ＃自分で自分を褒める ＃イタリア暮らし ＃ミラノ生活」とハッシュタグを添え、投稿を締めくくった。

この投稿には「ミラノでの江里子さんも素敵です」「母、強し‼︎ ブラボーです」「運転頑張りましたね」「言葉が通じない、道も慣れてない所で運転まで、素晴らしいです」「尊敬です」などの声が寄せられている。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。