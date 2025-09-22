EVのe-2008より鋭いダッシュ 稀にギクシャク

プジョー2008のハイブリッドは、とても滑らかで身軽。0-100km/h加速は、バッテリーEV版のe-2008より鋭い8.3秒でこなす。走行中に全力ダッシュを求めると、キックダウンを待つ必要はあるが。

低速域では、ガソリンエンジンと電気モーターとの主役交代時に、若干ギクシャクすることがある様子。スポーツ・モードに設定しても、目立って活発になる印象はない。



プジョー2008 ハイブリッド145 GT（英国仕様）

6速デュアルクラッチATは、ユニット任せの方がサクサクとギアが切り替わる。ステアリングホイール裏のパドルで変速できるが、ワンテンポ遅れ気味。それでも、6速MTを積む2008より洗練度やリニア感は高い。

ブレーキペダルは、踏み始めの感触が柔らかく、低速域での制動力を少し調整しにくく思えた。他方、回生ブレーキは自然で、効果的に駆動用バッテリーを回復してくれる。

扱いやすいステアリング 穏やかな乗り心地

ステアリングは、セルフセンタリング性が若干強めながら正確で、市街地でも高速道路でも扱いやすい。切り始めは軽く回せ、負荷の上昇に合わせて重みが増すのも好ましい。

背が高めの2008だから、カーブではボディロールが小さくない。だらしないわけではないが、もう少し締まりがあっても良いだろう。グリップ力は充分以上だ。



プジョー2008 ハイブリッド145 GT（英国仕様）

乗り心地は、17インチ・ホイールの限り概ね穏やか。流れの速い一般道では、大きな凹凸を通過すると若干浮遊感を伴い、シートへ揺れも伝わってくる。18インチ・ホイールは、路面の細かな不正を拾いがち。見た目以外のメリットは少ないといえる。

風切り音は最小限。滑走するように進み、転がり抵抗も小さく感じられた。

競合より英国ではお高め 走り重視なら308

2008 ハイブリッド145の燃費は、普段使いを想定した条件で15.6km/L。高速道路のクルージングでは、16.6km/Lへ伸びていた。ルノー・キャプチャー E-テック・ハイブリッドの方がバッテリーやモーターが大きく、より高効率ではある。

充実装備とはいえ、価格は競合モデルと比較すると英国ではお高め。ハイブリッドのキャプチャーの方が、7000ポンド（約139万円）ほどお安い。



プジョー2008 ハイブリッド145 GT（英国仕様）

運転体験を優先させるなら、価格の近いプジョー308を選んだ方が賢明ともいえる。実用性や維持費も、大きくは違わない。

多様なニーズへ応えるスタイリッシュSUV

フェイスリフト後も、スタイリッシュな容姿が際立つ2代目2008。完成度は高く、多様なユーザーのニーズへ応えてくれるはず。

高品質で高級感のあるインテリアが大きな強みといえ、空間は広々としていて使い勝手も優秀。これで運転の刺激が濃くなれば、訴求力は一層増すに違いない。



プジョー2008 ハイブリッド145 GT（英国仕様）

◯：高級感あり広々とした車内 充実した装備 洗練され高燃費なハイブリッド・パワートレイン 悪くない加速と乗り心地

△：お高めの価格 より運転の楽しい競合はある 癖のあるiコクピット・レイアウト

プジョー2008 ハイブリッド145 GT（英国仕様）のスペック

英国価格：3万6250ポンド（約718万円）

全長：4304mm

全幅：1770mm

全高：1550mm

最高速度：206km/h

0-100km/h加速：8.3秒

燃費：18.1km/L

CO2排出量：102g/km

車両重量：1297kg

パワートレイン：直列3気筒1199cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：0.9kWh

最高出力：145ps

最大トルク：23.4kg-m

ギアボックス：6速デュアルクラッチ・オートマティック（前輪駆動）



プジョー2008 ハイブリッド145 GT（英国仕様）