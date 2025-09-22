登校中にケガ、犯人は“いつもの子”。謝罪LINEは来たけど、もう許せない【ママリ】

小1の息子が登校中にケガをさせられた！怒りが収まらない！

小1の息子のことです。

登校中に息子の友達に腕をぶんぶん振り回され、息子が転んで肘を怪我しました。

保育園も一緒の子なのですが、保育園時代から乱暴な子でなんやかんや怪我をさせられてきました。。

一緒に登校させるとまた怪我をするかもしれないと、別のお友達と2人で行ってるのですが、毎日走って追いかけてきたり、息子の帽子をふざけて取るなどしてきます。

最近は私たち親子の姿を見ると、べろべろべーと舌を出してきます。



私の仕事が終わる頃にその母親から怪我をささてしまって本当にごめんなさいとLINEがありましたが、私が怒りで冷静になれていないので既読無視している状態です。

話もしたくないくらいなのですが、友達に怪我をさせられた場合どのような対応をされてますか？？ 出典：

qa.mamari.jp

子どもが園や学校に入ると、友だち同士でのトラブルも起こりますよね。多くの場合は「お互いさま」で双方謝罪して終われるものかもしれませんが、中には一方的に被害を受けるものもあります。その場合、保護者としては怒り心頭してしまうもの。この記事では、登校中に小学1年生の息子がケガをさせられた保護者が、どうしてもモヤモヤする気持ちを抑えられないという投稿を紹介します。投稿者の息子にケガをさせたのはいつも意地悪をしてくる子だったため、どうにも怒りが収まらないようですが…？

登校中に息子がケガをしてしまったという投稿者さん。事情を聞いていくと、どうやら保育園から知っている子が無茶な意地悪をして息子がケガをしたと分かりました。



元々の印象が悪いこともあり、これまでもイヤな思いをしたということで、投稿者さんの怒りは収まりません。相手の保護者からは謝罪の連絡が来たようですが、それも既読無視をしています。投稿者さんはどのように対応すれば良いのか悩んでいます。

同じような経験をもつ人たちからいろいろな意見が…

子どもに同じようなトラブルがあったという経験者からいろいろな意見が集まっていました。

娘が小さい頃に同い年の子が噛み癖あったりして、指にしばらく消えない程の噛まれた跡ができた時にもう我慢出来ない！ってなって、相手と疎遠になる覚悟で気をつけてほしい事、ちゃんと注意して欲しい事伝えましたよ。

でも電話だと攻撃的になってしまいそうで、一日考え込んでラインしました😀 出典：

qa.mamari.jp

いま同じような事が

我が子にも起きています。



その子を叱って良いか

自分の子供に聞くようにしています。



嫌な思いをした直後は

叱ってほしいって言うのですが



翌日になると

｢自分で言えるようにがんばる｣といった段階です。



今後どうなるかは

いま経過見ていますが、



もし親が謝ってきたら

｢今度見かけたら叱りますね｣っていうつもりです。 出典：

qa.mamari.jp

子どもがケガをさせられたとなると、保護者としても冷静でいるのは難しいですよね。それでも「相手と疎遠になる覚悟を決めて」伝えたり、「次に同じようなことがあれば叱りますね」と相手に伝えたりと、多くの保護者が努力をされています。



中でも、「子どもにどうして欲しいか聞いて考える」というのは、やはり大事なのかもしれませんね。子ども自身が、自分がされて嫌なことを相手に伝えるのは、今後の日々にとっても大きな一歩になる場合もあります。



ただ、どうしても子ども同士では解決が難しい場合もあるので、トラブルが起きた際は保護者も自分1人で悩まず、園や学校、地域の相談できる窓口などに相談して解決策を見つけるのも良いのではないでしょうか。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）